Anche a settembre continuano le offerte di finanziamento sulla gamma Alfa Romeo, che si estendono anche sui modelli a gasolio: sulla Giulia, ad esempio, c’è una riduzione di prezzo di 7.026 euro senza rottamazione.

Con questo sconto, l’Alfa Romeo Giulia 2.2 Turbo Diesel da 210 CV passa da 59.550 euro a 52.524 euro; con un anticipo di 10.320 euro, oppure un usato in permuta, si pagano 35 rate mensili da 490 euro (TAN 6,99%, TAEG 7,84%), incluse le spese di incasso.

Al termine si può riscattare la vettura, anche a rate, pagando la maxi rata di 34.899 euro, oppure restituire o sostituire l’auto considerando la rata come Valore Futuro Garantito; in questo caso, però, si pagano 0,1 euro per ogni chilometro percorso in più rispetto ai previsti 60.000 in tre anni.

L’offerta comprende alcuni servizi, facoltativi ma inclusi nell’esempio: il servizio Identicar per un anno, l’assicurazione pneumatici e un’estensione di garanzia per il terzo anno o 120.000 km.

Vantaggi

Alfa Romeo continua a proporre alcuni modelli con un forte sconto iniziale: oltre 7.000 euro per la Giulia a gasolio non sono pochi. In questo modo, si può ridurre sensibilmente la rata mensile, inferiore ai 500 euro, e con alcuni servizi inclusi.

Svantaggi

C’è da considerare negli importi effettivi qualche costo in più, come bolli, oneri finanziari o eventuali accessori sulle auto disponibili

In sintesi