La gamma della DS 3 si allarga con l’edizione speciale Esprit De Voyage. Questo allestimento già presente su DS 4, DS 7 e DS 9, arriva anche sul crossover francese portando con sé una dotazione unica per tutte le motorizzazioni, da quella 100% elettrica E-Tense a quelle a benzina e diesel.

Già ordinabile in tutte le concessionarie, l’Esprit De Voyage parte da 34.300 euro per la 1.2 PureTech da 130 CV a benzina con cambio automatico.

Dettagli da passerella

L’Esprit De Voyage si riconosce per una serie di aggiunte uniche nella carrozzeria e negli interni. All’esterno, troviamo personalizzazioni specifiche sulle porte anteriori, mentre le calotte degli specchietti presentano un motivo inciso al laser che suggerisce movimento e aerodinamicità. Nella zona frontale si trovano anche i dettagli e la griglia in nero lucido con elementi cromati.

DS 3 Esprit De Voyage

Non mancano anche i cerchi in lega Kyoto da 18” (un’esclusiva di questo allestimento) con finitura diamantata Grigio Antracite con rivestimento opaco.

A bordo, la DS 3 presenta rivestimenti in grigio ghiaia e cruscotto rivestito in pelle Nappa. Su quest’ultimo è riportato un disegno che raffigura l’immagine dell’Europa con una serie di raggi che partono da Parigi, a simboleggiare il luogo in cui l’allestimento è stato concepito, ossia il DS Design Studio Paris.

DS 3 Esprit De Voyage, gli interni

I sedili presentano una finitura in cui il tessuto Luxembourg è abbinato alla pelle Nappa Grigio Ghiaia. A richiesta, i sedili possono essere in pelle pieno fiore Nero Basalto.

Anche i battitacco anteriori della DS sono decorati con l’iconica mappa che rappresenta la firma di questa versione, mentre i bordi dei tappetini sono Grigio Perla. L’headliner Grigio Perla esalta la luminosità dall’abitacolo. La vivace atmosfera degli interni è completata dal rivestimento Grigio Ghiaia delle porte.

Dotazione e motori

Basata sull’allestimento Rivoli, l’Esprit De Voyage comprende di serie il sistema Keyless entry and Go, il sistema multimediale DS IRIS con navigazione 3D connessa, oltre a pacchetti che comprendono sedili anteriori riscaldati, bracciolo centrale anteriore, specchietto interno auto-oscurante senza cornice, alette parasole con specchietto di cortesia illuminati a LED, vano piedi illuminato, vetri posteriori oscurati e luci posteriori a LED.

DS 3 Esprit De Voyage, un dettaglio del sedile

Come si diceva, questo allestimento della DS 3 è disponibile per la variante a benzina, per la 1.5 BlueHDi da 130 CV diesel da 36.250 euro e per l’elettrica E-Tense da 44.300 euro.