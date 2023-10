C’è un’offerta in corso sulla gamma Citroen che si chiama SimplyDrive D 90 days e che, analogamente a quanto proposto in passato, permette di saltare qualche rata del finanziamento: vediamo l’esempio sul SUV compatto C3 Aircross a benzina.

Il prezzo di partenza della Citroen C3 Aircross PureTech da 110 CV in allestimento You è di 23.650 euro; con il finanziamento si può arrivare fino a 19.800 euro, cioè 3.850 euro in meno.

Viene quindi richiesto un anticipo di 5.459 euro e si saltano le prime due rate mensili; ne restano quindi 33 da 149 euro (TAN 7,99%, TAEG 9,81%). C'è poi la rata finale di 13.330 euro, da pagare se si intende tenere l’auto; in caso di restituzione o sostituzione, c’è un limite da non superare di 30.000 km, con un costo esubero di 0,1 euro al chilometro.

Non sono indicati eventuali servizi inclusi nella rata, e l’iniziativa non è cumulabile con altre in corso.

Vantaggi

Sicuramente, uno sconto di 3.850 euro senza che venga richiesta la rottamazione è piuttosto consistente su una C3 Aircross che non supera i 25.000 euro di listino; Citroen però aggiunge anche l’omaggio delle prime due rate, che di fatto aumentano il valore dello sconto, con rate inferiori ai 150 euro spese incluse.

Svantaggi

Non sono compresi nella rata di esempio i servizi, che vanno contrattati eventualmente con la Concessionaria, insieme a tutti i costi fissi e al prezzo di eventuali accessori.

In sintesi