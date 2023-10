Non solo finanziamenti, classici o con maxi rata: le Case automobilistiche hanno quasi sempre l’alternativa del Leasing o del noleggio a lungo termine, soluzione prima riservata alle aziende e oggi anche per privati. Per il mese di ottobre, vediamo un esempio su un’Alfa Romeo Tonale con motorizzazione a gasolio.

L’Alfa Romeo Tonale TI 1.6 diesel da 130 CV costa 41.350 euro, che scendono a 38.929 euro, cioè 2.421 euro in meno, con il leasing siglato Alfa Top Lease.

Non ci sono spese di apertura pratica, ma c’è un primo canone di 7.520 euro, compensabile con una permuta; i canoni mensili successivi, IVA inclusa, sono 35 da 350 euro (Tasso Leasing 6,99%, TAEG 7,91%).

Viene indicato anche il valore di un eventuale riscatto, 26.118,56 euro, con limite di 45.000 km e 0,06 euro per ogni chilometro percorso in più, in caso di restituzione o sostituzione.

Vantaggi

Si tratta di un leasing a tasso non particolarmente alto, e con spese mensili consistenti, ma comunque già incluse nel canone di esempio: Alfa Romeo propone per la Tonale diesel uno sconto iniziale e un canone non troppo elevato. Non occorre un’auto da rottamare.

Svantaggi

Nell’esempio non sono inclusi nel canone eventuali servizi aggiuntivi, ma sono inclusi 15 euro di spesa mensile.

In sintesi