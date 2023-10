La Formula 1 viene spesso definita un circo. Sebbene sia una buona analogia per quanto riguarda la logistica dello spostamento delle auto, delle squadre e di tutte le loro attrezzature in tutto il mondo per ogni gara, non rende l'idea di ciò che accade dietro le quinte per vincere le gare. Questo tipo di attività, spesso svolta nella sede centrale di un team di gara, è più simile al lancio di un veicolo spaziale.

Un'incredibile quantità di tecnologia sofisticata e all'avanguardia viene impiegata per produrre una vettura di F1™ pronta per il lancio il giorno della gara. L'episodio 1 di Driven by Simulation, una docuserie online di Ansys, offre una panoramica degli strumenti che il team più dominante di questo sport ha utilizzato per vincere gare e battere record in questa stagione.

Oracle Red Bull Racing è partner di Ansys dal 2008. Ansys produce un software di simulazione avanzato che consente a Oracle Red Bull Racing di sviluppare e testare nuove innovazioni in modo digitale prima che vengano introdotte nel mondo reale. Il team utilizza il software di Ansys per sperimentare rapidamente la fluidodinamica computazionale (CFD) delle sue auto. La CFD è fondamentalmente l'analisi numerica dei flussi di fluidi, compreso il flusso d'aria. L'ottimizzazione dell'aerodinamica in Formula Uno riduce la resistenza aerodinamica e migliora la velocità di percorrenza delle curve. Le squadre devono sviluppare e testare costantemente nuovi componenti e sistemi nel corso della stagione per migliorare le prestazioni aerodinamiche delle loro auto.

I team di Formula Uno sono anche limitati dalle restrizioni sui test aerodinamici (ATR) che limitano il tempo di prova in galleria del vento, quindi devono essere il più efficienti possibile con i loro aggiornamenti. Il software di simulazione Ansys è uno dei modi in cui il team Oracle Red Bull Racing raggiunge questa efficienza, assicurando che ogni aggiornamento fornisca prestazioni preziose per rimanere in testa alla classifica. Questo ha portato all'apertura più dominante di un campionato di Formula Uno, da parte di qualsiasi squadra!

La domanda più interessante che viene posta in questo video è: come sarebbe oggi il lavoro di Oracle Red Bull Racing se non esistesse questa tecnologia di simulazione? La risposta, fornita da Zoe Chilton, responsabile dei partenariati strategici di Oracle Red Bull Racing, consiste nel riportare le lancette dell'orologio indietro di quasi 20 anni, quando gli eventi di prova per i team di F1™ erano quasi tanti quanti le gare. All'epoca i dati dei test venivano raccolti nel mondo reale, il che significava che ogni nuova idea richiedeva o una gigantesca e costosa galleria del vento o il tempo reale in pista.

Il software di simulazione di Ansys rende i test più efficienti dal punto di vista dei costi, più veloci e più affidabili rispetto a quei tempi. È uno dei motivi per cui Oracle Red Bull Racing può praticamente lanciare una coppia di razzi ogni weekend di gara, 23 volte a stagione, e farlo con risultati migliori e più costanti rispetto alla concorrenza.