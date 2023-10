La versione più estrema della Toyota Supra, la GRMN, sta affrontando gli ultimi test di pre-produzione. La Gazoo Racing Meister of Nurburgring, infatti, è stata recentemente immortalata proprio sul circuito dell'Inferno Verde, con alcuni ingegneri intenti a effettuare diverse prove tecniche.

Come si può vedere dalle foto, quasi tutte le camuffature apportate sono piuttosto lievi, con l'ala posteriore inedita facilmente visibile e apparentemente derivata da quella montata sulla versione speciale 45 Anniversary Edition.

Più sportiva che mai

La versione GRMN della Toyota Supra sarà la più estrema di tutte. Guardando queste prime foto spia, infatti, appare chiara la presenza all'anteriore dei piccoli canard, posizionati alle estremità del paraurti, così come del labbro inferiore dello spoiler.

Ma non solo. Di profilo infatti si può notare come questo prototipo sia stato equipaggiato con un assetto ribassato e piuttosto sportivo, abbinato a nuovi cerchi in lega probabilmente più leggeri e a un impianto frenante maggiorato con pinze rosse.

Toyota Supra GRMN

Nonostante questi grandi dettagli, la modifica più importante dovrebbe essere apportata sotto al cofano, dove la Supra potrebbe finalmente ricevere un motore derivato dalle BMW M.

Le versioni "normali" della sportiva giapponese, infatti, sono attualmente offerte con i motori B48 da 2,0 litri e B58 da 3,0 litri. Non ci sono ancora certezze in merito, ma i tecnici di Monaco potrebbero offrire a Toyota per l'occasione il mitico S58, lo stesso che attualmente equipaggia i modelli M2, M3 e M4, nonché la X3 M e la X4 M e la Alpina B3.

Toyota Supra GRMN

A tu per tu

Negli Stati Uniti la Supra più estrema di tutte dovrà vedersela con la sua storica rivale: la Nissan Z in versione Nismo, presentata da pochi giorni e in grado di sviluppare 426 CV grazie al 3.0 V6 biturbo abbinato a un cambio automatico a nove rapporti.