Il tasso zero: è sempre più raro nel mondo delle offerte automobilistiche, ma ogni tanto ricompare, ed è il caso di segnalarlo. In ottobre, è Lancia che propone il finanziamento Lancia Più sui propri modelli, con un esempio differente da quelli dei mesi precedenti.

Intanto, la Lancia Ypsilon 1.0 con il FireFly da 70 CV mild hybrid e in allestimento Platino costa 19.550 euro; l’offerta, senza rottamazione, consente un prezzo di 17.500 euro, o 16.750 euro con il finanziamento.

L’anticipo, facilmente compensabile con una permuta, è di 2.010 euro, e a questo punto ci sono 11 rate mensili da 159 euro (TAN 0%, TAEG 3,43%) e una maxi rata da 13.426 euro.

Per confermare questo importo, che è anche valore futuro garantito, occorre non superare i 10.000 km in caso di restituzione, altrimenti il costo esubero è di 0,1 euro al chilometro.

Da segnalare che la sostituzione può avvenire solo con un altro modello del gruppo Stellantis.

Vantaggi

C’è un vantaggio evidente in questo finanziamento: il tasso 0, con TAEG particolarmente basso, anche per la breve durata delle rate mensili. Tra l’altro, l’importo di 159 euro comprensivo delle spese di incasso mensili vale per questa Ypsilon Platino ma anche per la Oro e la Ecochic.

Svantaggi

Il listino Lancia deve essere incrementato con costi fissi ed eventuali optional; l’eventuale sostituzione può avvenire solo con auto del gruppo Stellantis.

In sintesi