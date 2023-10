Su tutti i modelli Peugeot, le promozioni ufficiali prevedono offerte di noleggio, oppure un finanziamento "balloon" con mini rate mensili e maxi rata finale: vediamo quest’ultima soluzione su una Peugeot 2008 a benzina.

Il prezzo di listino della Peugeot 2008 PureTech 100 in allestimento Active è di 25.850 euro; lo sconto iniziale fa abbassare questo importo fino a 22.900 euro, oppure 21.900 euro con il finanziamento.

L’anticipo è di 2.108 euro, mentre le rate mensili sono 35 da 199 euro (TAN 6,99%, TAEG 8,37%); questo importo comprende anche le spese di incasso di 3,5 euro.

Al termine c’è la maxi rata di 17.275 euro, per un massimo di 30.000 km e 0,1 euro per ogni chilometro percorso in più, da pagare in caso di restituzione o sostituzione; altrimenti si può pagare l'importo, anche con un finanziamento, ottenendo la proprietà della vettura.

Non c’è obbligo di rottamazione, e non sono previsti servizi aggiuntivi nell’importo, comunque concordabili.

Vantaggi

Peugeot consente di ottenere sulla 2008 a benzina uno sconto di quasi 4.000 euro senza rottamazione, con un anticipo facilmente compensabile con una permuta e rate inferiori ai 200 euro, spese incluse.

Svantaggi

Per il conteggio finale occorre considerare anche spese e oneri finanziari, e non ci sono servizi inclusi nelle rate di esempio.

In sintesi