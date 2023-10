La Suzuki Swift mild hybrid è al centro di una promozione variamente articolata, in collaborazione con Agos Ducato, disponibile fino al 31 ottobre 2023: vediamo un esempio nel dettaglio.

Il prezzo di listino per la performante Suzuki Swift Sport Hybrid 1.4 è di 27.400 euro, ma con questa promozione è possibile ottenere un prezzo scontato di 25.400 euro, cioè 2.000 euro in meno, senza obbligo di permuta o rottamazione.

L'offerta comprende una serie di servizi aggiuntivi, tra cui i primi tre interventi di manutenzione ordinaria, una copertura assicurativa per furto e incendio totale e parziale della durata di tre anni, una garanzia di tre anni o 100.000 km, Suzuki Road Assistance operativa 24/7 per tre anni in Italia ed Europa, oltre alla garanzia di 5 anni sul sistema ibrido.

Per accedere all'offerta, è richiesto un anticipo di 7.550 euro; il pagamento della vettura può essere poi distribuito in 36 rate mensili da 249 euro ciascuna, con la prima rata da versare a 30 giorni dall'acquisto (TAN 7,02%, TAEG 8,34%).

Alla fine del periodo di finanziamento, è prevista una Maxi Rata Finale di 12.514 euro; in alternativa al saldo, si può rateizzare il pagamento entro 45 giorni dalla sua scadenza, con un importo totale massimo dovuto di 24.140,40 euro e un TAEG massimo dell'8,58%.

Vantaggi

Suzuki continua a integrare vantaggi nelle promozioni di finanziamento, che per la Swift Sport Hybrid vanno dallo sconto di 2.000 euro alle offerte su assicurazioni, garanzia, manutenzione e assistenza. Non c’è obbligo di rottamazione, e vengono anticipate le condizioni per un eventuale rateizzazione della rata finale.

Svantaggi

Ci sono costi in più: ad esempio, nell’esempio non è indicato il limite chilometrico, con l’eventuale costo in caso di esubero, e non sono comprese eventuali spese di rottamazione e la vernice metallizzata, oltre ai consueti oneri finanziari.

In sintesi