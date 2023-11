Le promozioni Mahindra sono prorogate sino a fine dicembre: il modello al centro delle offerte è il SUV compatto KUV100, nelle versioni a benzina e a GPL/benzina M-bifuel, e negli allestimenti K6+ e K8.

Alcune proposte riguardano lo sconto di 500 euro per le KUV100 a benzina e di 800 euro a GPL senza pagamento rateale, oppure ci sono i finanziamenti Formula Vantaggi Mahindra e Formula Maxi-Rata Mahindra, con incentivi più alti, rispettivamente di 1.650 e 1.950 euro.

Oggetto di questo esempio è invece la promozione Simply Buy Mahindra, per il modello dal costo di partenza più basso, la KUV100 K6+ benzina da 15.654 euro.

L’incentivo iniziale è quello più basso di 500 euro, per cui si parte da 15.145 euro; viene però fornita in omaggio un’assicurazione furto e incendio per tre anni.

Dopo il versamento di 3.993 euro di anticipo, compensabili con una permuta, si pagano 84 rate mensili da 179 euro (TAN 7,95%, TAEG 10,54%). Con questi pagamenti si copre completamente il costo della vettura, per cui non ci sono né limiti chilometrici, né maxi rata finale.

Vantaggi

Il basso costo iniziale e l’incentivo Mahindra consentono di acquistare il SUV compatto KUV 100 con rate ridotte, e nella promozione di esempio anche con l’assicurazione furto e incendio compresa per tre anni. Le diverse proposte disponibili consentono di trovare facilmente la formula più adatta.

Svantaggi

La rateazione di 7 anni è un po’ lunga, e bisogna considerare alcuni costi, come i 6 euro di spese di incasso e gli oneri finanziari -il TAEG supera il 10,5%.

In sintesi