Tra i prototipi da sogno dell’edizione 2023 del SEMA Show c’è sicuramente la Nissan Safari Rally Z Tribute. Con questo concept unico al mondo, l’officina Tommy Pike Customs omaggia la Datsun 240Z (la “nonna” della moderna Z) vincitrice dell’East African Safari Rally nel 1971 e 1973.

Un tributo al passato per la giapponese venduta solo in Nord America e Giappone, che combina linee da sportiva con un assetto da fuoristrada.

Nata per il Safari

L’estetica della Z è chiaramente ispirata alla 240Z originale, con una livrea rossa e cofano e tetto di colore nero a contrasto. Sulla mascherina, sul cofano e sui montanti troviamo delle luci supplementari per orientarsi al buio, mentre sotto al paraurti anteriore è presente una placca metallica per proteggere le parti sensibili del motore.

Nissan Safari Rally Z Tribute Nissan Safari Rally Z Tribute, gli interni

A bordo, la Safari Rally Z Tribute monta dei sedili Recaro Pole Position e cinture di sicurezza a quattro punti d’ancoraggio, mentre sulla plancia dal lato del passeggero è riportata una mappa dell’East African Safari Rally.

Preparata per tutto

Non è finita qui, però. Oltre alle aggiunte estetiche che faranno impazzire gli appassionati di rally, questa Nissan monta sospensioni KW Safari che hanno aumentato l’altezza da terra di 5 cm. La taratura degli ammortizzatori è stata completamente rivista e gli pneumatici sono degli Yokohama Geolandar M/T G003 con tassello maggiorato per il massimo grip in ogni situazione.

Nissan Safari Rally Z Tribute

Il 3.0 V6 da 405 CV della Z di serie è stato modificato, anche se l’officina non specifica l’esatto aumento di potenza. A completare il tuning ci sono tantissime componenti Nismo, come la frizione, il volano, l’impianto di scarico, la copertura del motore in fibra di carbonio e il sistema d’aspirazione.

Per dare ulteriore fascino retrò alla Nissan, al SEMA è presente anche una replica della Datsun 240Z realizzata da un collezionista nel 2013 e apparsa di recente in uno spot pubblicitario di Nissan.