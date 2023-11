Nel mondo delle supercar, probabilmente solo pochi nomi evocano lo stesso livello di ammirazione e invidia della Ferrari F50. Questo modello è sinonimo di velocità, eleganza e prestigio e lo è sempre stato fin dalla sua introduzione nel 1995. Se a questo si aggiunge il nome di una leggenda del rock-and-roll, Rod Stewart, si ha qualcosa di eccezionale.

Questa è la storia di una Ferrari F50 rossa appartenuta alla leggenda della musica e che ora sarà messa all'asta. Pronti a fare la vostra offerta?

Una storia anni '90

Ogni Ferrari F50, con il suo motore V12 da 4,7 litri aspirato e derivato dalle corse, è una vera supercar "analogica". Questa in particolare è ancora più speciale perché è stata consegnata nuova a Rod Stewart. È stata completata nel 1996 e importata originariamente da Maranello Concessionaires Ltd nel Regno Unito.

È stata immatricolata per la prima volta nel giugno 1997. I registri indicano che l'auto ha fatto un breve soggiorno a Dubai nel 2002, per poi tornare nel Regno Unito nel 2007. Da allora, ha avuto sei precedenti proprietari, fino ad arrivare all'attuale venditore, che l'ha conservata per più di due anni e mezzo.

La Ferrari F50 di Rod Stewart Gli interni della Ferrari F50 di Rod Stewart

Il contachilometri mostra con orgoglio appena 17.699 chilometri da nuova. In particolare, la vettura è stata recentemente sottoposta a un tagliando annuale e alla sostituzione della frizione nell'agosto del 2023, assicurando che rimanga in condizioni ottimali per il suo nuovo proprietario.

Inoltre, la certificazione Ferrari Classiche per questa F50, ottenuta nel 2014, conferma che la vettura conserva il motore e il cambio originali con i numeri di targa corrispondenti, aggiungendo autenticità e desiderabilità.

La Ferrari F50 di Rod Stewart

L'auto ha subito un periodo di modifiche quando è stata riverniciata in grigio scuro e i suoi sedili sono stati ridisegnati su misura. Tuttavia, durante un parziale restauro, è stata riportata alle specifiche originali di fabbrica con una verniciatura eseguita dal rinomato Gruppo Zanasi, aprendo la strada alla sua certificazione Classiche.

C'è anche dell'altro

Il fortunato acquirente di questa Ferrari F50 unica riceverà non solo la "cartella rossa" Classiche, ma anche un ampio fascicolo storico. Esso comprende i documenti di immatricolazione originali che evidenziano il legame della vettura con Rod Stewart, una copia della pagina del libretto di garanzia assegnata alla leggenda del rock nel giugno 1997 e una raccolta dei precedenti documenti di manutenzione.

La vendita comprende anche una serie di stampe litografiche della F50, l'hard top e il flight case della F50, una borsa portabagagli, un porta abiti, rare scarpe da pilota della F50 e due chiavi, che rendono il pacchetto eccezionale per qualsiasi appassionato di Ferrari.

Il posteriore della Ferrari F50 di Rod Stewart

Questo pezzo di storia delle supercar e del rock'n'roll è attualmente in vendita su Collecting Cars e mancano nove giorni alla fine dell'asta online. Finora sono state fatte otto offerte, la più alta delle quali ammonta a 2.000.000 sterline (2.291.000 euro circa al cambio attuale).