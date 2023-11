La Lexus LBX rappresenta la porta di accesso alla gamma del brand giapponese, un B-SUV con prezzo a partire da 38.000 euro e meccanica derivata dalla Toyota Yaris Cross. La piccola di famiglia, ma non per questo non vuole puntare in alto. Specialmente per quanto riguarda le prestazioni.

Secondo quanto riportato dalla testata giapponese Mag-X infatti nei prossimi mesi la LBX potrebbe essere disponibile non più con il solo 1.5 full hybrid, ma con il più potente (e non elettrificato) 1.6 3 cilindri delle GR Yaris e GR Corolla. Nascerebbe così un crossover premium sportivo, con tanta potenza in più rispetto alla versione attuale.

Quanta potenza?

Stando ai rumors ancora non è chiaro quale versione del motore (siglaG16E-GTS) montato sulla Lexus LBX, se quella da 261 CV e 360 Nm della GR Yaris o quella da 300 CV e 400 Nm della GR Corolla. Quello che è certo è che la trazione sarà integrale, per scaricare a terra al meglio potenza e coppia.

Un altro dettaglio interessante ripreso da Mag-X riguarda la trasmissione: al posto del manuale 6 marce della Yaris infatti potrebbe il nuovo automatico DAT (Direct Automatic Transmission), il cui debutto è previsto a bordo della GR Yaris restyling, in arrivo nel corso del 2024.

Lexus LBX

Quanto c'è di vero?

Trattandosi per ora solo di rumors ogni informazione è da prendere con le pinze, anche se proprio nel corso di questa settimana la stessa Casa ha annunciato l'intenzione di presentare un "modello prestazionale" della Lexus LBX al Tokyo Auto Salon 2024, in programma a gennaio. Ora, potrebbe anche trattarsi di una versione potenziata del 1.5 full hybrid che attualmente conta su 134 CV e 185 Nm di coppia. Ma sognare non costa nulla.

Non resta quindi che attendere gennaio per conoscere i dettagli sulla versione più sportiva della Lexus LBX.

La Lexus LBX vista dal vivo