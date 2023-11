A novembre continuano i finanziamenti rateali per tutta la gamma EVO, in collaborazione con CA Auto Bank. Forti di prezzi di attacco interessanti, le vetture entry level della famiglia DR permettono una buona dilazione della spesa: vediamo ad esempio la promozione su una EVO 4 1.6 a benzina.

Il prezzo di questa vettura si assesta sui 18.900 euro, e senza obbligo di permuta o rottamazione, si può versare un anticipo di 5.060 euro, e quindi pagare, dopo 30 giorni, 84 rate da 229 euro (TAN 7,95%, TAEG 10,38%).

Si tratta di un finanziamento classico, con copertura totale della spesa senza maxi rata finale: dopo le rate mensili, la vettura è di proprietà; non c’è quindi neppure un limite chilometrico da rispettare.

L’importo comprende anche Identicode e Polizza pneumatici per la prima parte del finanziamento, e include anche le spese mensili di incasso rata, pari a 3,5 euro.

Vantaggi

Sicuramente la parte del leone in un finanziamento simile è il prezzo, molto competitivo per un SUV compatto come la EVO 4: l’anticipo di circa 5.000 euro si può compensare facilmente con una permuta, e le rate non superano i 230 euro anche con le spese di incasso.

Svantaggi

Non c’è uno sconto specifico rispetto al listino ufficiale EVO, e il finanziamento completo dura parecchio, 7 anni in totale.

In sintesi