BMW sta aggiornando l'intera gamma della Serie 4, M4 Coupé inclusa. Vi abbiamo già mostrato i prototipi in fase di prova su strade pubbliche e al Nurburgring e sappiamo che i cambiamenti estetici saranno ridotti al minimo. Tuttavia, potrebbe esserci un sostanzioso aggiornamento nel reparto motori. All'inizio di questa settimana sono trapelati tre documenti interni di BMW, condivisi sul forum Bimmer Post.

Stando a queste indiscrezioni non confermate il sei cilindri in linea S58 sotto il cofano della M4 Competition in allestimento Competition AWD potrebbe ottenere 20 cavalli in più. La RWD Competition, invece, dovrebbe confermare la potenza di 510 CV.

Cosa ci aspettiamo sotto il cofano

Le informazioni trapelate in questi giorni indicano 390 kilowatt per il 3,0 litri biturbo della M4 AWD. Questo corrisponderebbe a 530 CV e i documenti affermano che sarà disponibile sia per i modelli venduti in Europa che negli Stati Uniti. Sarebbe quindi lecito pensare che la M4 di base continuerà ad avere la stessa potenza massima di 480 CV attualmente disponibile presso i concessionari BMW.

BMW M4 restyling, le foto spia

Debutto a inizio 2024

Un'altra importante informazione tratta dai documenti trapelati riguarda la produzione. In particolare, la produzione della nuova famiglia M4 dovrebbe iniziare nel marzo 2024 per i mercati nordamericani ed europei. A questo punto è probabile che il restyling debutterà ufficialmente nel primo trimestre del 2024.

Siamo curiosi di sapere se anche la M3 Competition xDrive, meccanicamente identica, riceverà lo stesso aumento di potenza dopo il restyling di metà carriera. Altri documenti trapelati a marzo 2023 hanno lasciato intendere che potrebbe essere così e vale anche la pena di ricordare che BMW sta attualmente lavorando a un aggiornamento della M3 Touring, che viene venduta esclusivamente in versione Competition con AWD.