La Suzuki Swift 2024 deve ancora debuttare in versione di serie, nell'attesa al Tokyo Auto Salon 2024 (in programma dal 12 al 14 gennaio) la nuova generazione della piccola giapponese si presenterà in una versione speciale.

Nessun kit estetico particolare o motorizzazioni "spinte", giusto una livrea in Cool Yellow Metallic che dà così vita alla Suzuki Swift Cool Yellow Rev Concept. Un prototipo dunque, anche se le forme sono ormai definitive. Al suo fianco verranno esposti altri due modelli basati su veicoli commercializzati unicamente in Giappone.

Piccola brillante

La Suzuki Swift che vedremo al Tokyo Auto Salon non prefigura quindi la versione Sport della piccola giapponese, ma un mero esercizio di stile per ingannare l'attesa che ci separa alla versione pronta per la commercializzazione, in arrivo nei primi mesi del 2024.

Ad accompagnare la speciale tinta Cool Yellow Metallic ci sono grafiche “Swift” sulle fiancate, accenti in grigio scuro e speciali cerchi in lega neri. Il breve comunicato stampa non fa accenno a modifiche al motore, che dovrebbe essere il 1.2 mild hybrid benzina da 83 CV presente sulla Suzuki Swift attuale.

Suzuki Spacia Papa Boku Kitchen Suzuki Super Carry Mountain Trail

Le altre

Come detto al Tokyo Auto Salon 2024 la Suzuki Swift 2024 speciale non sarà l'unica protagonista dello stand della Casa di Hamamatsu. Presenti saranno anche la Spacia Papa Boku Kitchen, la kei car con interni trasformati in cucina, e il Super Carry Mountain Trail, piccolo furgone trasformato per affrontare impegnativi percorsi in offroad.