Il Tokyo Auto Salon si è appena concluso e tra i brand protagonisti c’è stata sicuramente Toyota.

Il marchio di casa ha esposto una lunga rassegna di concept e trasformazioni dei suoi modelli di maggior successo, tra vetture che rimarranno prototipi e altri che nel prossimo futuro potrebbero diventare di serie.

Ecco alcuni dei più interessanti.

Esposizione a tema

Toyota ha diviso la sua esposizione in quattro zone tematiche: Morizo Garage, New Models and Customization Zone, Motorsports Zone e Outdoor & Demo Run Zone. La prima è una selezione di modelli sportivi operata nientemeno che da Akio Toyoda, il presidente del brand conosciuto anche come “Morizo”, mentre la seconda presenta una serie di modelli speciali e di novità della Casa nipponica.

Nella Motorsports Zone troviamo una serie di vetture da corsa e di concept da competizione, mentre nella Outdoor & Demo Run Zone ci sono alcuni prototipi funzionanti, pronti anche per prendere parte a una corsa.

LBX MORIZO RR CONCEPT Century GRMN iQ GRMN

Per quanto riguarda il Morizo Garage, trovano spazio una Century GRMN e l’iQ GRMN, due modelli agli antipodi per dimensioni e lusso, ma accomunati dalla cura sportiva del reparto Gazoo Racing di Toyota. Non manca anche una GR Corolla ribattezzata “Morizo Custom” e la Lexus LBX Morizo RR Concept, che monta lo stesso 1.6 3 cilindri della GR Yaris portato a 305 CV.

Tra concept e restomod elettrici

Una delle star principali dell’esposizione è la GR Yaris restyling, oltre a due elaborazioni speciali chiamate GR Yaris RR x GROW e GR x GROW Design GR Corolla. Presenti anche i ricambi ufficiali griffati GR e le GR Heritage Parts, ossia delle componenti pensate per alcuni dei modelli storici del brand, come la “vecchia” Supra o le Land Cruiser di una volta.

Lexus RZ 450e "F SPORT Performance" Toyota GR Yaris RR x GROW Concept Toyota GR x GROW Design GR COROLLA

Sicuramente, cattura l’attenzione pure la Lexus RZ450e Special Edition “F Sport Performance”, un tuning “ufficiale” sul SUV elettrico che sarà prodotto in 100 esemplari solo per il Giappone. Per aggiudicarsene uno bisognerà prendere parte a una vera e propria lotteria.

Un altro concept degno di nota è l’AE86 BEV Concept, la mitica Sprinter Trueno di Initial D trasformata in un veicolo elettrico. Già visto al Tokyo Auto Salon 2023, il concept è stato ulteriormente evoluto e ha ottenuto l’omologazione per la strada. In Giappone, quindi, lo potranno guidare i clienti aderenti al progetto “Vintage Club by Kinto”.