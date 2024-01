Mazda ha costruito la sua ultima auto sportiva a motore rotativo nel 2012, anno nel quale l'ultima RX-8 Spirit R ha varcato i cancelli della fabbrica della casa. Pochi anni dopo, nel 2018, anche il team di ricerca e sviluppo responsabile del motore rotativo è stato sciolto.

Nel 2023, però, il motore rotativo è tornato come range extender nella gamma nella MX-30 e oggi, parlando al Salone di Tokyo 2024, il Presidente e CEO della casa Masahiro Moro ha annunciato che il Wankel sta finalmente tornando, sotto a una sportiva a due posti.

Parola del Presidente

Il CEO della casa di Hiroshima Masahiro Moro, durante una conferenza al Salone di Tokyo di questi giorni, ha colto tutti di sorpresa annunciando che il prossimo 1 febbraio verrà istituito un nuovo team di ingegneri dedicato allo sviluppo di una nuova generazione di motori rotativi.

Il numero uno di Mazda ha suggerito che la coupé ad alte prestazioni anticipata nel corso degli ultimi anni con numerosi concept si farà davvero, spiegando: "Sono molto felice e profondamente commosso da tutto il sostegno e l'incoraggiamento che abbiamo ricevuto per la concept car sportiva compatta. Vorrei cogliere l'occasione per ringraziare tutti voi. Grazie al vostro incoraggiamento, il 1 febbraio lanceremo un gruppo di sviluppo del motore rotativo per avvicinarci a questo sogno".

Mazda Icon SP Concept

Il Presidente e CEO ha poi continuato: "Per superare le sfide dell'era carbon neutral, gli ingegneri dei motori rotativi che hanno acquisito un'ampia prospettiva tecnica che trascende i confini dei tipi di motore e della tecnologia d'avanguardia dei motori a combustione interna, e che sono stati formati nello sviluppo basato su modelli, si riuniranno. Non è così facile, ma spero che riusciremo a fare un passo avanti verso un nuovo capitolo di importanti sfide".

Arriverà davvero

Per spiegare perché l'azienda giapponese sia così entusiasta riguardo la futura nuova auto sportiva con motore Wankel, una buona parte del discorso di Masahiro Moro ha riguardato proprio l'ultima concept car Iconic SP (che potete vedere in foto).

Il CEO si è soffermato su come il suo motore rotativo, una volta di serie, si comporterà come un generatore piuttosto che come un motore vero e proprio. Ma non solo, sempre durante la conferenza sono apparse sullo schermo anche alcune delle specifiche tecniche già note, come le dimensioni: 4,18 metri di lunghezza, 1,85 metri di larghezza e 1,15 metri di altezza e un passo di 2,59 metri, il tutto per 1.450 kg di peso.

Mazda Icon SP Concept

Il Presidente di Mazda ha poi definito la nuova auto sportiva una compatta a doppio rotore, con prestazioni "di prim'ordine". Ha poi aggiunto che la coupé sarà abbastanza grande per due persone e i loro bagagli. Per vederla in versione definitiva non resta che attendere.