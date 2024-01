Nel 2023 il 54,2% di Volkswagen vendute in tutto il mondo aveva carrozzeria e assetto da SUV. Che ormai siano i padroni del mercato non stupisce, così come non deve sorprendere il fatto che in Wolfsburg vogliano puntarci ancora forte, in ogni segmento. Di novità in arrivo ce ne sono numerose, compreso un SUV piccolo e 100% elettrico. Ora sappiamo ufficialmente quando arriverà.

Dopo rumors e anticipazioni infatti, durante la presentazione dei risultati 2023, i vertici VW hanno indicato il 2026 come l'anno di lancio. Per ora ne sappiamo ancora poco. Anche se di indizi ce ne sono non pochi.

ID.2 rialzata

Facciamo un salto indietro al 2021 e alla presentazione della Volkswagen ID.Life, sfortunata concept presentata con l'intenzione di anticipare forme e contenuti della futura piccola della Casa. E la sua versione ad assetto rialzato. La stroncatura a livello di design è stata generale e generalizzata.

Nel 2023 ecco quindi arrivare la ID.2 All, ben più convenzionale nelle forme e piaciuta a tutti. Sarà lei quindi a fare da base per la versione di serie. Che, confermando quanto già annunciato nel 2021, avrà anche una variante SUV.

Volkswagen ID.2 SUV, il teaser

A dare i primi indizi ci ha pensato Andreas Mindt - a capo del design Volkswagen - con un primo teaser della ID.2 SUV (nome tutto da confermare). Dal poco che si può vedere le proporzioni sono classiche e sembrano riprendere in parte quelle della T-Cross, con elementi propri come le tre feritoie sui montanti posteriori.

Per quanto riguarda la meccanica il nuovo SUV Volkswagen dovrebbe utilizzare la piattaforma MEB Entry, portata al debutto dalla ID.2 All, a trazione anteriore, schema che permette di avere tanto spazio anche con dimensioni esterne ridotte. A proposito: non ci sono dati, ma la lunghezza dovrebbe aggirarsi intorno ai 4 metri. Come la Jeep Avenger.

Volkswagen ID.2 SUV, il nostro render esclusivo Jeep Avenger

Naturalmente è ancora presto per parlare di motori e prezzi (con ogni probabilità la versione base costerà più dei 25.000 euro indicati per la ID.2).