Il futuro di Seat vedrà arrivare un modello completamente nuovo, almeno stando a quanto riportato da Autocar che cita Marcus Gossen, a capo della divisione inglese della Casa spagnola, oltre che di Cupra.

Il manager inglese ha anticipato quello che potrebbe essere il futuro produttivo, senza però entrare nel dettaglio. Fino a oggi eravamo rimasti alle dichiarazioni di Thomas Schäfer, numero uno di Volkswagen, rilasciate ancora una volta alla testata inglese e nelle quali aveva sottolineato “il futuro di Seat è Cupra ”, suggerendo l'abbandono della produzione nuove auto da parte di Seat. Ora pare proprio che non sarà così.

Piccola economica

Un primo chiarimento c'era già stato nei giorni successivi al Salone di Monaco 2023, con Schäfer stesso a spiegare come "Seat è più forte che mai" aggiungendo che "il marchio sta pianificando di aggiornare Ibiza, Arona e Leon per offrire vetture super-efficienti" a combustione interna. Ora ci sono novità.

Gossen ha infatti dichiarato ad Autocar "Stiamo lavorando duramente per avere il giusto brand entry level per il Gruppo Volkswagen, in questo senso Seat può essere leader". Ma qual è il significato di questa frase? È presto detto.

Volkswagen ID.2 All

Sappiamo infatti come il Gruppo tedesco stia lavorando per produrre auto elettriche economiche, con la ID.2 in rampa di lancio e la ID.1 in arrivo nei prossimi anni. Da loro prenderanno vita modelli di altri brand come Cupra e Skoda, ma i prezzi potrebbero non essere particolarmente più bassi rispetto a quelli delle varianti VW. Ecco allora entrare in scena Seat, a beneficiare delle economie di scala - la piattaforma MEB Entry "spalmata" su numerosi modelli permetterebbe di rientrare prima dagli investimenti - per proporre una citycar elettrica a un prezzo concorrenziale. Offrendo tutte le tecnologie del Gruppo.

Gossen ha poi voluto specificare come nulla sia ancora deciso e nell'agenda di Seat non c'è ancora la data di lancio di un nuovo modello, ma aggiungendo però "C’è sempre spazio per i sogni".