Dopo una lunga attesa e qualche incertezza gli incentivi auto 2024 sono partiti. Da oggi le concessionarie potranno quindi prenotare i contributi statali, da girare poi a chi vorrà acquistare un'auto nuova - con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 135 g/km - con o senza rottamazione, ottenendo uno sconto massimo di 5.000 in caso di acquisto di un'auto elettrica.

C'è però un fatto da considerare: le tabelle degli incentivi auto disponibili da oggi potrebbero cambiare tra qualche settimana. Il 1° febbraio 2024 infatti presso la sede del Ministero delle imprese e del made in Italy (Mimit) si svolgerà un incontro plenario del Tavolo Automotive presieduto dal ministro Adolfo Urso, che incontrerà i principali rappresentanti delle imprese del settore.

Secondo quanto anticipato dal ministro qualche tempo fa l'intenzione è quella di rimodulare gli incentivi auto, mettendo a disposizione circa 1 miliardo di euro, arrivando a uno sconto massimo di 13.750 euro. L'obiettivo è duplice: svecchiare il parco auto circolante e rilanciare la produzione auto italiana.

Presto ci saranno quindi novità, con il rischio di far "girare a vuoto" questa prima tranche dell'Ecobonus auto 2024.

Incentivi auto 2024: aspettare si o no?

I nuovi incentivi auto 2024 anticipati dal ministro Urso dovrebbero seguire la seguente tabella:

Emissioni CO2 0 - 20 g/km 21 - 60 g/km 61 - 135 g/km Isee > 30.000 euro < 30.000 euro > 30.000 euro < 30.000 euro > 30.000 euro < 30.000 euro Auto rottamata Euro 0-2 Sconto 11.000 euro 13.750 euro 8.000 euro 10.000 euro 3.000 euro 3.000 euro Auto rottamata Euro 3 Sconto 10.000 euro 12.750 euro 6.000 euro 7.500 euro 2.000 euro 2.000 euro Auto rottamata Euro 4 Sconto 9.000 euro 11.250 euro 6.000 euro 7.500 euro 2.000 euro 2.000 euro Sconto senza rottamazione 6.000 euro 7.500 euro 4.000 euro 5.000 euro 0 0 Limite di spesa 35.000 euro 45.000 euro 35.000 euro Beneficiari Persone fisiche e giuridiche Persone fisiche Persone fisiche e giuridiche Persone fisiche Persone fisiche e giuridiche Persone fisiche

Prima di tutto la novità riguardante l'Isee (l'indicatore che serve per valutare e confrontare la situazione economica dei nuclei familiari) che, se inferiore a 30.000 euro, permette di aumentare l'importo degli incentivi auto per ogni fascia, da un minimo di 4.000 a un massimo di 13.750 euro.

Sconto quest'ultimo, come detto, legato all'acquisto di un'auto con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 20 g/km, rottamazione di un vecchio modello omologato Euro 0, Euro 1 o Euro 2 e Isee inferiore a 30.000 euro.

Ecco quindi che chi dovesse rientrare in questa categoria potrebbe aspettare la nuova tabella degli incentivi. Prendendo infatti l'auto elettrica più venduta in Italia nel 2023, la Tesla Model Y, oggi con gli incentivi costa 39.690 euro per chi non rottama e 37.690 euro per chi invece ha un vecchio modello da rottamare. La nuova tabella permetterebbe di portarsi a casa il SUV medio a 28.940 euro.

Tesla Model Y Fiat 500e

La Fiat 500e - terza auto elettrica più venduta in Italia - da 28.950 passa a 15.200. Infine l'auto elettrica più economica attualmente disponibile, la Dacia Spring, si potrebbe portare a casa a 7.700 euro contro i 21.450 di listino.

Un risparmio sostanzioso che può decisamente far propendere per mettere in stand-by l'acquisto di un'auto elettrica, in attesa del via libera alle nuove tabelle.

Stesso discorso per chi è intenzionato ad acquistare un'auto plug-in: attualmente gli incentivi auto 2024 per la fascia di emissioni 21-60 g/km prevede 2.000 euro di sconto senza rottamazione e 4.000 con rottamazione. Il nuovo schema invece mette sul piatto tra i 4.000 e i 10.000 euro a seconda del modello rottamato e dell'Isee.

Di fatto quindi chi può approfittare senza particolari indugi già oggi degli incentivi è chi vuole acquistare un modello con emissioni di CO2 comprese tra 61 e 135 g/km. In questo caso lo sconto è disponibile unicamente con rottamazione ed è di 2.000 euro, mentre la nuova tabella prevede 3.000 euro di Ecobonus.

Incentivi auto 2024: la tabella in vigore