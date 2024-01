Dopo la prima foto dello scorso ottobre ecco arrivare il primo video teaser che anticipa la BMW Serie 5 Touring, o meglio la sua variante elettrica i5. Pochi secondi che mostrano posteriore e fiancata della station wagon media tedesca, in arrivo nel corso della primavera 2024.

Non ci sono specifiche tecniche ma nulla dovrebbe cambiare rispetto alla i5 berlina presentata a maggio 2023, con potenza massima di 601 CV sprigionati da due motori elettrici - uno per asse - e coppia di 795 Nm.

Colonna sonora dedicata

Ad accompagnare il video teaser della BMW i5 Touring c'è un sottofondo messo non a caso: dovrebbe infatti trattarsi del sound dei motori elettrici, sviluppato dal premio oscar Hans Zimmer. Un audio che cresce all'aumentare della velocità, lontano dal tipico timbro dei motori termici.

Torniamo però alla BMW i5 Touring e alle sue caratteristiche. A quanto sembra non ci saranno particolari stravolgimenti nell'aspetto generale della station bavarese: tetto dritto, lunotto che nulla concede al mondo delle coupé e posteriore con i classici gruppi ottici sviluppati in orizzontale. Per quanto riguarda l'anteriore dovrebbe esserci il classico doppio rene - chiuso - già visto sulla berlina.

Fronte motorizzazioni, come detto, la Serie 5 Touring elettrica dovrebbe proporre le stesse soluzioni della i5 con la coda: alla base ci sarà la versione eDrive40 da 340 CV e 430 Nm con trazione posteriore e autonomia massima di 580 km, la versione top di gamma sarà invece la già citata M60 xDrive con un motore per ciascun asse, 601 CV e 795 Nm di coppia, 230 km/h di velocità massima e 0-100 in meno di 4", il tutto con autonomia massima di 500 km circa.

BMW i5 Touring, le foto spia travestita da auto della polizia tedesca BMW M5 Touring, le foto spia

Ci saranno poi anche versioni con motore termico abbinato a moduli mild hybrid o plug-in, con potenze comprese tra 208 e 489 CV. Arriverà poi anche la BMW M5 Touring, mossa da un V8 plug-in da ben 750 CV.