Per i modelli che hanno il motore elettrico o ibrido ci sono gli Ecoincentivi statali, ma non mancano le offerte di gennaio anche per le auto a benzina: è il caso di un veicolo molto richiesto come la EVO 3 1.5 benzina, attualmente proposto con un'opzione di finanziamento rateale firmata CA Auto Bank.

Il prezzo di listino del veicolo è di 16.900 euro, e In aggiunta sono inclusi alcuni servizi: Identicode a 245 euro e Polizza Pneumatici a 58 euro.

L'apertura della pratica comporta un costo di 325 euro, oltre a bolli di 16 euro, mentre l’anticipo richiesto per questo finanziamento è di 5.640 euro, seguito da 84 rate mensili di 189 euro (TAN 7,95%, TAEG 10,86%), incluse le spese di incasso di 3,50 euro per rata.

Questo pagamento copre tutto l’importo, per cui non è prevista una maxi rata finale, né sono indicati limiti chilometrici o costi in caso di percorrenze in esubero. È da notare che questa offerta non è cumulabile con altre iniziative promozionali in corso.

Vantaggi

La promozione consente di acquistare il modello EVO 3 1.5 benzina con un pagamento molto dilazionato nel tempo, rendendo l'acquisto più accessibile, anche in assenza di Ecoincentivi statali. L'inclusione di servizi aggiuntivi come Identicode e Polizza Pneumatici fornisce valore aggiunto.

Svantaggi

I tassi di interesse applicati sono un po’ più alti della media, con un TAEG che si avvicina all’11%. Inoltre, la promozione non può essere combinata con altre offerte, limitando le opzioni per il consumatore.

In sintesi