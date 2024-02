Il mercato dell’auto in Italia apre il 2024 con 141.946 auto nuove immatricolate, ovvero il 10,6% in più rispetto alle 128.329 di gennaio 2023. Di fronte a questi dati l'Unrae conferma la stima di 1.600.000 immatricolazioni per quest'anno (circa 34.000 unità in più sul 2023), ma sebbene si tratti di una previsione in leggera crescita (+2,1%) il livello è ancora lontano dal periodo pre-pandemia (-16,5% vs il 2019).

L'Unrae inoltre ha partecipato oggi insieme alle altre Associazioni di settore al Tavolo Automotive convocato dal MIMIT, nel quale il Ministro Adolfo Urso ha illustrato i contenuti del nuovo schema incentivi 2024 per i veicoli a basse emissioni inquinanti, che saranno inseriti in un nuovo DPCM. Incentivi che il settore avrebbe desiderato avere prima, per risollevare il mercato.

Sempre l'Unrae ha anche espresso nuovamente la necessità di agire, oltre che sul piano degli incentivi, su quello della fiscalità, approfittando dei decreti attuativi della Delega Fiscale per prevedere una revisione del regime delle auto aziendali in uso promiscuo.

Le alimentazioni più vendute

A gennaio le auto a benzina hanno recuperato quasi 4 punti, salendo al 30,3% di quota, mentre le diesel sono scese al 15,8% di quota in gennaio, perdendo 3,2 punti percentuali. Le auto a GPL hanno recuperato un altro mezzo punto, salendo al 10,8% di quota e quelle a metano sono rimaste stabili (0,2%).

Le vetture ibride sono arrivate al 38,0%, con un 10,5% per le full hybrid e un 27,5% per le mild hybrid. Come era lecito aspettarsi, visto anche il ritardo nel varo degli incentivi 2024, le auto BEV si sono fermate al 2,1% di quota (mezzo punto in meno dello scorso anno) e le plug-in hanno perso quasi due punti, scendendo al 2,8% del totale mercato. Nel complesso le ECV sono rimaste sotto il 5% delle preferenze.

Le auto a benzina più vendute a gennaio 2024

Jeep Avenger

Jeep Avenger (4.062) Citroen C3 (4.054) Peugeot 208 (2.743) Volkswagen T-Roc (2.457) MG ZS (2.320) Opel Corsa (2.198) Peugeot 2008 (1.979) Dacia Sandero (1.484) Volkswagen Polo (1.463) Opel Mokka (1.462)

Le auto diesel più vendute a gennaio 2024

Fiat 500X

Fiat 500X (1.272) Peugeot 2008 (1.267) Jeep Compass (947) Volkswagen Tiguan (904) Dacia Duster (852) Alfa Romeo Tonale (843) Audi A3 (825) Audi Q3 (802) Volkswagen T-Roc (801) Mercedes GLA (782)

Le auto GPL più vendute a gennaio 2024

Dacia Sandero

Dacia Sandero (5.132) Dacia Duster (2.003) Renault Captur (1.566) Renault Clio (1.035) DR 5.0 (831) Dacia Jogger (642) Fiat Panda (537) DR 4.0 (521) Lancia Ypsilon (513) DR 6.0 (411)

Le auto a metano più vendute a gennaio 2024

Volkswagen Polo

Volkswagen Polo (109) Skoda Kamiq (41) Audi A3 (34) Skoda Octavia (33) Volkswagen Golf (7) Audi A4 (1) Seat Arona (0) Seat Ibiza (0) Seat Leon (0) Fiat Panda (0)

Le auto ibride più vendute a gennaio 2024

Fiat Panda

Fiat Panda (10.305) Toyota Yaris Cross (3.788) Lancia Ypsilon (3.397) Ford Puma (2.824) Nissan Qasqhai (2.109) Fiat 500 (1.859) Toyota Yaris (1.636) Kia Sportage (1.565) Toyota C-HR (1.274) Suzuki Vitara (1.080)

Le auto ibride plug-in più vendute a gennaio 2024

Audi Q3 plug-in

Audi Q3 (342) BMW X1 (266) Audi Q5 (255) Audi A3 (181) Cupra Formentor (179) BMW X3 (169) Jeep Compass (168) Ford Kuga (166) Mercedes GLC (138) Jeep Renegade (133)

Le auto elettriche più vendute a gennaio 2024

Jeep Avenger elettrica