La BMW X5 diventa super aggressiva grazie al kit carrozzeria di LARTE Design. La serie di accessori preparati dal tuner tedesco rivoluziona l'estetica del SUV bavarese dandogli un look ancora più sportivo e tantissima fibra di carbonio.

Ogni accessorio si può acquistare anche separatamente per modificare in modo più o meno radicale le forme della X5 in tutte le versioni, dalle ibride plug-in alle scatenate M Competition.

Come ti trasformo un'X5

Il Performance Kit di LARTE Design è composto da 10 aggiunte. Sulla X5 si riconosce subito il nuovo cofano, più bombato e più sportivo rispetto a quello di serie, mentre la calandra a doppio rene è stata completamente rivista. Si notano anche lo splitter, che fa sembrare la BMW incollata all'asfalto, gli inserti nei passaruota e le nuove calotte degli specchietti retrovisori.

BMW X5 restyling tuning by LARTE Design

Sono presenti anche le minigonne, il diffusore con tanto di quattro terminali di scarico, due spoiler e un rinnovato set di cerchi in lega.

Secondo LARTE, le componenti si adattano perfettamente ai punti d'attacco delle componenti originali e non sono necessari adattamenti o piccole trasformazioni, per ridurre al massimo i disagi durante l'installazione e le vibrazioni durante la marcia. Inoltre, tutte le componenti sono approvate dal TUV tedesco e omologate per velocità fino a 290 km/h.

Quanto costa

Parlando di prezzi, l'intero kit costa 32.000 euro, ma se si preferiscono i singoli inserti nello stesso colore della carrozzeria (e non in fibra di carbonio, quindi) il prezzo scende a circa 22.000 euro. Invece, per i cerchi in lega - con misure da 21" a 23" - il prezzo di partenza è di 8.500 euro per un set.

BMW X5 restyling tuning by LARTE Design

Come detto, il kit della BMW può essere montato su tutte le versioni della X5, a eccezione del modello base. Così, si può rendere ancora più esagerata una variante come la M Competition da 625 CV.