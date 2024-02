Avete sempre sognato di avere in garage un'auto appartenuta a un personaggio famoso? Quale veicolo migliore potrebbe mai esserci al mondo rispetto a una Range Rover V8 turbodiesel appartenuta alla Regina Elisabetta II in persona.

Il SUV blu che vedete in foto, infatti, è attualmente in vendita per 260.000 euro ed è appartenuto, fin dalla commissione nel 2016, alla famiglia reale britannica. Vediamo i dettagli.

Un'auto unica

Commissionato dalla Casa Reale nel marzo 2016, questo prestigioso veicolo è stato testimone di numerosi eventi di alto profilo, divenendo in poco temo il mezzo di trasporto preferito dalla defunta Regina e dal Duca di Edimburgo, l'attuale Re Carlo III.

In particolare, la Range Rover blu è stata l'auto protagonista della visita di Stato di Barack Obama nel Regno Unito nello stesso anno, accompagnando l'ex Presidente degli Stati Uniti e la First Lady a vari impegni.

La Range Rover 4.4 SD V8 Autobiography della Regina Elisabetta II

Si tratta di una SDV8 Autobiography, rifinita in un elegante blu metallizzato con interni in pelle color crema e a passo lungo, scelto per offrire ai passeggeri posteriori un maggiore spazio per le gambe. Tra i tanti optional figurano gli schermi dei poggiatesta, rimossi durante il servizio reale, ma ripristinati per il nuovo proprietario.

Originariamente dotata di gradini laterali e di una sirena della polizia, le modifiche apportate dall'officina Land Rover di Gaydon sono state smontate per motivi di omologazione. Tuttavia, il set di maniglie richiesto dalla Regina in persona e l'etichetta di avvertimento per la sirena della polizia sono rimasti intatti e sono inclusi nella vendita.

La Range Rover 4.4 SD V8 Autobiography della Regina Elisabetta II

Per impegni rapidi

Si tratta per certi versi di un'auto unica, dato che sotto il cofano si trova l'ultimo V8 diesel biturbo da 4,4 litri della casa britannica, in grado di erogare fino a 339 CV e 700 Nm di coppia, scaricati a terra attraverso il cambio automatico a otto rapporti di origini ZF.

Inserita su PistonHeads.com da Bramley Motors, questo pezzo unico di storia automobilistica ha 18.000 miglia all'attivo, circa 30.000 km, 6.000 dei quali percorsi per la famiglia reale.

La vendita include le targhe originali, OU16 XVH, che sono state applicate all'auto durante vari eventi e il prezzo è di 224.850 sterline, poco più di 260.000 euro.