I brand europei hanno snobbato quasi in toto il Salone di Ginevra 2024, mentre i costruttori cinesi approfittano della rinata kermesse elvetica per presentare novità pronte a sbarcare in Europa. Come il Gruppo SAIC che poterà al debutto il nuovo brand IM, acronimo di Intelligent Mobility.

In arrivo nel 2025 nel Vecchio Continente si posizionerà nel segmento premium del mercato, con auto 100% elettriche dall'alto contenuto tecnologico. Che non avranno unicamente carrozzeria da SUV. Nel comunicato stampa di presentazione infatti vengono citate anche berline. E proprio una berlina sarà il modello portato al Salone di Ginevra 2024.

Ammiraglia vecchia scuola

Si chiama IM L6 ed è una classica ammiraglia 3 volumi, senza alcun accenno di assetto rialzato o linee da coupé. Di immagini ufficiali non ce ne sono, ma dovrebbe assomigliare molto alla IM L7 che potete vedere in foto, riprendendone stile dei gruppi ottici anteriori, maniglie affogate nelle portiere e - soprattutto - il lidar appollaiato sul tetto.

IM L7 IM L7, il lidar

Elemento intorno al quale gravitano i vari sistemi di assistenza alla guida della berlina elettrica cinese, con la capacità di ricostruire in alta risoluzione tutto ciò che avviene intorno all'auto. Non ci sono specifiche particolari né l'indicazione sul livello degli ADAS. Anche per quanto riguarda la meccanica non sappiamo nulla, né sul powertrain, eccezion fatta per le batterie a 800 Volt - per ricarica ultra veloce - autonomia di 800 km (calcolata presumibilmente sul più permissivo ciclo di omologazione cinese).

La IM L6 non sarà l'unica novità di SAIC presente al Salone di Ginevra 2024: il Gruppo cinese porterà anche la MG3, una piccola ibrida concorrente di Toyota Yaris, Renault Clio e Honda Jazz.