È iniziato il conto alla rovescia per la presentazione in anteprima mondiale della versione di punta della Porsche Taycan. Il debutto è previsto per l'11 marzo, quando scopriremo quella che viene definita come la "Taycan più dinamica di tutti i tempi". Marketing a parte dovrebbe trattarsi della versione di serie del prototipo capace di girare al Nurburgring in 7:07,55.

Tempo che le è valso il titolo di auto elettrica più veloce nel mitico tracciato tedesco, tagliando ben 26" quello fatto registrare a suo tempo dalla Taycan Turbo S e di 17,6" il precedente primato, appartenente alla Tesla Model S Plaid.

Elegante e cattiva

Ad anticipare la presentazione ci pensa una foto teaser che mostra solo la silhouette della nuova Porsche Taycan, con il grande alettone posteriore in bella mostra. In realtà sappiamo già molto del suo stile definitivo, grazie a video e foto pubblicati in occasione del record.

Assetto ribassato, nuove appendici aerodinamiche (alettone a parte), paraurti ridisegnato e altro ancora faranno parte del pacchetto estetico. Ciò che più conta però è quello che non si vede.

Una e trina

Attualmente la Porsche Taycan più potente in gamma, recentemente rinnovata con un restyling, è la Turbo S con 952 CV e più di 1.000 Nm di coppia, un gran bel balzo in avanti rispetto ai 750 CV della precedente generazione. Valore destinato a salire ulteriormente con la versione attesa per l'11 marzo che - secondo alcuni rumors - potrebbe superare i 1.000 CV andando a posizionarsi al di sopra dei 1.020 della Tesla Model S Plaid. Chiaramente è presto per parlare di prestazioni. Quelle della Turbo S sono già incredibili, con 0/100 km/h in 2,4".

Ma come si arriverà a tale potenza? Secondo alcuni la Porsche Taycan più potente della storia potrebbe aggiungere un secondo motore all'asse anteriore, arrivando così a un totale di tre. Fatto che porterebbe a un incremento di peso (la Taycan Turbo S sfiora le 2,4 tonnellate). Per ovviare al problema i tecnici Porsche potrebbero aver optato per un massiccio ricorso a materiali leggeri, sia per la carrozzeria sia per gli interni. Staremo a vedere.

La Porsche Taycan durante il giro al Nurburgring

Anche il nome della nuova versione è un mistero. Qualcuno suggerisce l'ipotesi Porsche Taycan Turbo GT. Anche in questo caso non resta che aspettare la data del debutto. In quell'occasione sapremo anche se si tratterà di una versione a tiratura limitata o meno. Di sicuro si posizionerà al vertice della gamma, sia per prestazioni sia per prezzo, superando i 217.467 euro della Taycan Turbo S.