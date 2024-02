La Mission X è stata l'hypercar con cui Porsche ha celebrato il suo 75esimo anniversario nel 2023. Una concept per certi versi "spaziale" che ha avuto l'onore - e l'onere - di anticipare una possibile nuova hypercar elettrica del futuro del brand.

Negli ultimi 12 mesi, però, la Mission X è quasi sparita dai radar, almeno fino a oggi, quando il CEO della Casa di Zuffenhausen, Oliver Blume, ha spiegato durante una conferenza che la decisione di mettere o meno in produzione l'auto in versione di serie sarà presa nel corso del 2024.

Potrebbe accadere davvero

In base a quanto dichiarato dal numero uno di Porsche alla rivista australiana CarSales, il feedback ricevuto dal pubblico dopo il debutto della Mission X sarebbe stato "estremamente positivo e una grande motivazione per noi per realizzarla".

Se sarà approvata nel corso dell'anno, dunque, questa nuova hypercar diventerà a tutti gli effetti la quarta super sportiva della Casa, dopo 959, Carrera GT e 918 Spyder.

Porsche 959 S di proprietà di Nick Heidfeld Porsche Carrera GT Porsche Mission X Concept

Dettagli poco chiari

Nel corso degli ultimi due anni Porsche ha mantenuto il massimo riserbo sulle specifiche tecniche della concept. Noi l'abbiamo vista dal vivo al Salone di Monaco 2023, rimanendo affascinati dalle sue forme con dimensioni tutto sommato compatte: circa 4,5 metri di lunghezza, 2 metri di larghezza e 1,2 metri di altezza, con un passo di 2,73 metri.

I dati tecnici non sono mai stati resi noti, eccezion fatta per la deportanza, superiore a quella della 911 GT3 RS (992), la più estrema della gamma 911 che di serie genera 409 kg di carico aerodinamico a 200 km/h, 860 kg a 285 km/h. Ma non solo.

Secondo la Casa la Mission X sarebbe anche in grado di ricaricare la batteria circa due volte più velocemente rispetto alla Taycan Turbo S pre-restyling, vale a dire prima del passaggio da 270 kW a 320 kW.

Porsche Mission X Concept, gli interni

Infine, oltre alle incertezze di cui abbiamo appena parlato, è troppo presto oggi anche per dire quanti esemplari della Mission X potrebbero essere costruiti. A tal proposito bisogna ricordare che di 918 Spyder ne sono state prodotte appena 918, mentre la Carrera GT è finita nelle mani di 1.270 fortunati appassionati.

La Porsche Mission X vista dal vivo