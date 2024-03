La divisione della Polizia Metropolitana di Londra che si occupa dei veicoli rubati, l'Organised Vehicle Crime Unit, ha recentemente recuperato una Ferrari 512M che alcuni ladri avevano sottratto al pilota di Formula Uno Gerhard Berger 28 anni fa, durante il Gran Premio di San Marino del 1995, a Imola.

I malintenzionati, all'epoca dei fatti, avevano rubato sia la 512M di Berger che la 355 del compagno di squadra Jean Alesi dal parcheggio di un hotel durante la gara. Berger sarebbe arrivato mentre il ladro si allontanava con la sua Rossa, secondo quanto riportato dalla testata GrandPrix.com. Scopriamo come è avvenuto il ritrovamento.

Dall'Italia al Giappone fino a Londra

La Polizia Metropolitana di Londra ha recuperato la 512M di Berger con l'aiuto della stessa Ferrari. A gennaio, infatti, la Casa aveva riferito agli investigatori di aver ispezionato un veicolo "sospetto" per conto di un cliente americano, che aveva acquistato l'auto da un intermediario nel Regno Unito.

L'Organised Vehicle Crime Unit, a seguito dei controlli, aveva così scoperto che l'auto, dopo essere stata rubata a Imola, era stata esportata in Giappone. Successivamente alla fine del 2023 era arrivata nel Regno Unito, dove era stata sequestrata dalla Polizia Metropolitana per evitare che lasciasse il Paese verso gli Stati Uniti.

La Ferrari 512M rubata di Gerhard Berger

Alla fine delle indagini l'investigatore capo, Mike Pilbeam, nell'annuncio del recupero dell'auto da parte della Metropolitan Police ha commentato:

"Abbiamo lavorato rapidamente con i nostri partner, tra cui la National Crime Agency, la Ferrari stessa e i concessionari di auto internazionali e questa collaborazione è stata fondamentale per capire il passato del veicolo e impedire che lasciasse il Paese".

Le indagini continuano

Dopo il ritrovamento, in queste settimane la Polizia sta ancora indagando sull'accaduto e non sono ancora stati effettuati arresti. A differenza dell'auto di Berger, tuttavia, la F355 di Alesi non è stata ritrovata.

L'annuncio arriva in un periodo storicamente sensibile per quanto riguarda i furti di auto. Proprio in questi mesi, infatti, sia in Italia che in Europa il numero di furti è aumentato, come hanno dimostrato i dati di alcune aziende attive nel campo degli antifurti radio e sonori, come per esempio LoJack.

