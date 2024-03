L'attuale generazione di Renault Clio è stata aggiornata nel 2023, con novità più evidenti all'esterno specialmente nel frontale, lasciando quasi intatti gli esterni. L'arredamento generale è rimasto quello della versione precedente, ma è aumentata la tecnologia sia dal punto di vista hardware sia software.

Analizziamo quindi ora nel dettaglio gli interni della Renault Clio 2024.

Renault Clio 2024, la plancia

Dando un primo sguardo all'abitacolo della Renault Clio 2024, nulla sembrerebbe essere cambiato rispetto alla versione precedente. Guardando più attentamente, però, si possono cogliere alcune importanti novità. La prima in assoluto riguarda, infatti, i materiali utilizzati, riciclati e riciclabili. Così rivestimenti per sedili, cruscotto e pannelli porta arrivano da un'operazione di riciclo, in particolare con il nuovo tessuto delle sedute Tencel che è stato sviluppato e prodotto dall'azienda austriaca Lenzing.

A livello tecnologico, invece, debutta la nuova strumentazione digitale disponibile in due dimensioni: da 7 pollici o da 10 pollici, a seconda dell'allestimento. Sulle Clio più ricche è possibile visualizzare anche la mappa del navigatore. Al suo fianco è presente il monitor touch, sistemato in verticale, del sistema di infotainment con diagonale massima di 9,3".

Per il resto non mancano il tradizionale pannello clima con pulsanti e rotori fisici, una vera garanzia del modello, un selettore del cambio automatico con leva fisica e, ancora, il volante rivestito in pelle con pulsanti fisici sulle razze.

Renault Clio pre-restyling, gli interni Renault Clio restyling, gli interni

Renault Clio 2024, connettività

Come detto, il sistema di infotainment della Renault Clio 2024 si chiama Easy Link, è stato progettato in maniera verticale ed è anche connesso online (con aggiornamenti OTA). A seconda degli allestimenti è disponibile in due differenti misure, da 7 pollici o da 9,3 pollici, entrambe compatibili di serie con i sistemi di mirroring per lo smartphone Apple CarPlay e Android Auto, anche in modalità senza fili.

Renault Clio 2024 Strumentazione digitale 7 - 10" Head Up Display No Monitor centrale 7 - 9,3" Mirroring Android Auto (anche Wireless)

Apple CarPlay (anche Wireless) OTA Si Assistente vocale Si

Renault Clio 2024, qualità e materiali

L’abitacolo della Renault Clio è solido e ha un design con molta personalità. I materiali sono per lo più rigidi ma comunque ben lavorati e di buona fattura: non ci sono plastiche grezze.

Sull'allestimento top di gamma Esprit Alpine trovano posto in abitacolo dei nuovi sedili avvolgenti e rivestiti nello stesso tessuto utilizzato anche gran parte della plancia.

Renault Clio E-Tech Hybrid (2023), i sedili della Esprit Alpine

Renault Clio 2024, lo spazio

In occasione del lieve lifting di metà carriera del 2023, le dimensioni sono rimaste invariate rispetto al passato. La Renault Clio è dunque lunga poco più di 4 metri - 4,05 metri per l'esattezza - larga circa 1,80 metri e alta 1,44 metri.

In base alle rilevazioni eseguite in occasione del nostro Perché Comprarla (di cui trovate il video in fondo all'articolo), davanti si sta comodi, dietro invece bisogna scendere a qualche compromesso per quanto riguarda lo spazio per le gambe: qualcosa che accade spesso in questa categoria.

Sempre al posteriore, l'accesso alla seconda fila non è dei più comodi - complice anche la linea di cintura che sale verso il retro togliendo un po' di luminosità all’abitacolo - e si sta bene solo in quattro.

Renault Clio Facelift (2023) Renault Clio E-Tech Hybrid (2023), il bagagliaio

A essere molto spazioso, invece, è il bagagliaio, con la capacità varia dai 391 litri delle versioni puramente termiche ai 254 litri della versione E-Tech Full Hybrid. Per tutte la soglia di ingresso ha un gradino abbastanza pronunciato, ma una volta dentro lo spazio è regolare nelle forme.

Modello Bagagliaio (min/max) Schienali reclinabili Renault Clio 2024 391/1.065 litri (versioni termiche)

254/923 litri (full hybrid E-Tech) Si, 60-40

Il Perché Comprarla della Renault Clio