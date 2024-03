La nuova berlina compatta di Kia, probabilmente solo per gli Stati Uniti e la Corea, debutta il 21 marzo, pochi giorni prima dell'inizio del Salone di New York (in programma dal 29 marzo al 7 aprile 2024).

Il suo nome è K4 e, a giudicare dalle prime immagini ufficiali pubblicate dalla Casa, dovrebbe trattarsi di una tre volumi di grandi dimensioni per i nostri standard ma media per gli States e con uno strano montante C. Ecco tutto quello che sappiamo.

Solo per loro

La nuova Kia K4 è una berlina media che, a livello di design, dovrebbe avere diversi punti stilistici in comune con la più piccola K3, presentata nell'agosto del 2023 solo per il mercato coreano.

A giudicare dall'unico teaser pubblicato dalla Casa sul suo sito media, questa nuova berlina dovrebbe avere un design ispirato a quello degli ultimi modelli dell'azienda, dunque con linee taglienti e diversi dettagli molto "particolari".

Tra questi, per esempio, le maniglie delle porte posteriori "nascoste" alla base del terzo montante, dotato tra l'altro di uno strano vetro posteriore ideato probabilmente per dare l'illusione di essere parzialmente nascosto dietro l'ultimo pannello della carrozzeria.

Kia K4, il teaser

Come spesso accade, anche in questo caso dovrebbe (il condizionale è d'obbligo) trattarsi di un modello disegnato e progettato solo per il mercato locale e per gli Stati Uniti, dunque non dovrebbe mai arrivare sul mercato Italiano, quantomeno in via ufficiale per mezzo della Casa madre.

Kia K4, il teaser schiarito dai nostri colleghi americani

Come l'altra coreana

La nuova berlina di Kia sarà probabilmente fortemente imparentata con la Hyundai Elantra, l'altra berlina media coreana dello stesso Gruppo, che si è rifatta il look a metà del 2023.

Con lei la K4 negli States dovrebbe condividere - forse - anche il prezzo, che in base a quanto comunicato dai nostri colleghi di Motor1 US dovrebbe restare intorno ai 20.000 dollari per la versione base, una cifra pari a 18.318 euro, spese di spedizione "oceaniche" escluse.