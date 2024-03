La Kia EV9 è l'auto preferita dalle giornaliste che lavorano nel settore auto per il 2024. Il nuovo grande SUV 100% elettrico coreano, infatti, si è aggiudicato il premio Women's World Car of the Year 2024, il riconoscimanto che ogni anno arriva intorno all'8 marzo, in occasione della Festa della donna.

In questa edizione a votare sono state ben 75 professioniste provenienti da 52 Paesi sparsi in tutto il mondo.

Marta Garcia, Presidente esecutivo di WWCOTY, ha commentato: "L'elezione di quest'anno è stata particolarmente difficile a causa dell'eccellente livello di tutti i candidati Ognuno dei finalisti aveva meriti sufficienti per vincere il trofeo. La Kia EV9 ha avuto la meglio sui suoi rivali perché è un veicolo in grado di soddisfare le esigenze dei consumatori di tutto il mondo".

Perché Kia EV9 è Women's World Car of the Year

La Kia EV9 abbiamo avuto modo di vederla e provarla dal vivo diverse volte negli ultimi mesi. Il SUV a sette posti è stato scelto dalle giurate per la capacità di accogliere tutti i passeggeri comodamente, per il fatto di avere un'aerodinamica molto raffinata nonostante le sue dimensioni importanti e per essere dotato del sistema di ricarica bidirezionale, molto utile per alimentare oggetti elettrici esterni.

Il crossover elettrico coreano dopo essersi aggiudicato anche il premio di Best SUV ha vinto la classifica generale, arrivando in finalissima al fianco delle prime classificate nelle altre categorie, ovvero la Volvo EX30 (Best Family Car), la BMW Serie 5 (Best Large Car), l'Aston Martin DB12 (Best Exclusive Car) e il Volkswagen Amarok (Best 4x4).

Ylle Rajasaar, in rappresentanza dell'Estonia, ha commentato: "Un'auto elettrica eccezionalmente nobile, spaziosa, versatile e multiuso. La trazione integrale elettronica è altrettanto capace e le diverse modalità di guida rendono l'EV9 un veicolo eccellente nell'inverno nordico e nei cumuli di neve. Ho provato l'auto in un periodo di gelo al di sotto dei 25 gradi e sono stato felice di constatare che l'EV9 si è comportata nel freddo invernale come una normale auto di lusso: si è riscaldata rapidamente e la resa chilometrica non ha risentito molto dei gradi in meno. Un grande risultato per la casa automobilistica coreana".

Kia EV9, gli interni Kia EV9, il posteriore

Se volete conoscere meglio la Kia EV9 vi consigliamo di leggere la nostra prova prova, mentre in questo articolo ci sono i prezzi e gli allestimenti per l'Italia.

Le altre vincitrici

Su diverse candidate, ne sono state selezionate 5, vincitrici di varie categorie per l'edizione 2024. Le riepiloghiamo di seguito: