Continuano i preparativi per i World Car Awards 2024, il prestigioso evento annuale in cui una giuria composta da giornalisti automobilistici provenienti da tutto il mondo elegge la Vettura Mondiale dell'Anno insieme ad altri sette vincitori nelle rispettive categorie.

Con una partecipazione internazionale di 100 giurati provenienti da 32 nazioni, tra cui la presenza di Alessandro Lago, direttore di Motor1.com Italia, sono state selezionate le finaliste che si contenderanno il titolo durante le World Car Finals Powered by Brembo, previste per il prossimo 27 marzo al Salone di New York.

Le 3 finaliste del WCOTY 2024