La Toyota Yaris con la motorizzazione full hybrid ha un buon successo di vendita, e la Casa continua a sostenerla a marzo con il finanziamento Easy Next e il WeHybrid Bonus, che può essere quantificato in 5.500 euro di sconto sul listino iniziale.

L’iniziativa è totalmente della Casa, al punto tale che non è cumulabile con qualsiasi tipo di incentivo statale -che in effetti con questa motorizzazione al momento non è previsto.

La Toyota Yaris Hybrid Active ha un prezzo di listino di 24.550 euro, che viene scontato a 19.050 euro; con un anticipo di 5.800 euro, il finanziamento prevede 47 rate mensili da 128,94 euro (TAN 5,99%, TAEG 7,63%) e spese di incasso di 3,90 euro per ogni rata.

La maxi rata finale, o Valore Futuro Garantito, ammonta a 10.477,50 euro, per un massimo chilometrico annuo di 12.500 km. Tra le condizioni, l’offerta è valida in caso di rottamazione di un autoveicolo posseduto da almeno 5 mesi, e l’auto deve essere immatricolata entro il 30 giugno 2024; inoltre si possono richiedere alcuni servizi su richiesta.

Vantaggi

Anche in assenza di ecoincentivi, Toyota consente di ottenere un forte sconto iniziale sulla Yaris ibrida, con un finanziamento a rate mensili contenute. Volendo è possibile aggiungere qualche servizio nella rata del finanziamento, tenendo conto che Toyota offre comunque qualcosa in più della media, come ad esempio la garanzia estesa.

Svantaggi

L'offerta prevede un anticipo significativo, considerando la necessità di un’auto da rottamare, ed esclude il in ogni caso il cumulo con eventuali ecoincentivi.

In sintesi