L'Easter Jeep Safari è l'appuntamento annuale più atteso da tutti gli appassionati di Jeep. Si tratta di una celebrazione che va avanti da 58 anni e, negli ultimi tempi, è diventata anche l'occasione per scoprire dal vivo alcuni incredibili concept del marchio americano.

Prototipi che non mancano nemmeno nell'edizione 2024 che si tiene dal 23 al 31 marzo a Moab, nello Utah. Nati dalla collaborazione tra Jeep e Jeep Performance Parts, ecco i quattro concept presenti.

Jeep Low Down Concept

La Low Down è un omaggio alla Wrangler Lower 40, un concept svelato in occasione del 43° Easter Jeep Safari.

Questa Jeep si basa sulla Wrangler Rubicon 392, la versione più estrema del fuoristrada con un 6.4 V8 da 477 CV (non disponibile in Europa). I progettisti americani hanno rivisto in parte l'estetica e l'assetto montando pneumatici BFGoodrich Krawler da 42" su cerchi da 20", parafanghi in fibra di carbonio e nuovi assali Dana 60.

La carrozzeria color Poison Apple Red è stata snellita grazie alla rimozione delle maniglie delle porte posteriori, mentre il cofano in carbonio e uno sportello del serbatoio da corsa danno ulteriore personalità al concept. Gli interni sono caratterizzati da sedili in pelle nera personalizzati con inserti in tessuto, pavimenti rivestiti in Rhino e un pannello strumenti senza radio.

Jeep Willys Dispatcher Concept

La Willys Dispatcher è un concept basato sulla Wrangler 4xe che richiama i fuoristrada del primo dopoguerra, con il suo aspetto robusto unito alla tecnologia ibrida plug-in da 380 CV.

Il look è retro, con pneumatici Super Traxion da 36" su cerchi in lega da 16" dall'aspetto vintage. Un paraurti anteriore personalizzato di vecchio stampo ospita un verricello Warn 8274, mentre la scritta WILLYS è impressa ai lati del cofano.

All'interno, la Dispatcher riceve un rivestimento in un mix di pelle di selleria e inserti in tessuto pied-de-poule. I poggiatesta anteriori e posteriori sono stati rimossi per dare ai sedili un look classico ed è presente un compressore d'aria JPP per gestire la pressione degli pneumatici in ogni situazione.

Jeep Gladiator Rubicon High Top Concept

Il concept Jeep Gladiator Rubicon High Top è una versione ancora più estrema del pick-up americano. Fuori, la Gladiator si riconosce per la vernice metallizzata Ginger Snap con grafica bicolore, oltre che per gli pneumatici BFGoodrich All-Terrain T/A KO3 da 40" su cerchi da 18".

I paraurti smussati agli angoli (modificati da American Expedition Vehicles) permettono alla Jeep di avere angoli d'attacco e d'uscita ancora migliori ed è presente un verricello Warn per cavarsi d'impiccio dalle situazioni più complicate. Non mancano le sospensioni regolabili AccuAir e le pedane Rock Rail per proteggere le fiancate del fuoristrada da rocce e detriti.

All'interno, i sedili sono stati ridisegnati con pelle Alea nera e marrone traforata e presentano un logo JPP in rilievo sui poggiatesta. A spingere la Jeep, è il 3.6 V6 Pentastar abbinato a un cambio automatico a 8 rapporti.

Jeep Vacationeer Concept

La Jeep Vacationeer trasforma radicalmente il look di Wagoneer e Grand Wagoneer, i due SUV XL disponibili esclusivamente sul mercato nordamericano.

Le grafiche in legno sulla carrozzeria omaggiano le antenate Jeep vendute tra gli anni '60 e gli anni '90, mentre gli pneumatici BFGoodrich mud-terrain da 35" consentono di avventurarsi senza problemi su ogni terreno. A completare la dotazione ci sono anche delle piastre di protezione per il sottoscocca, un verricello Warn e tre fari TYRI LED.

Ma la vera chicca della Vacationeer è il tetto RedTail Overland Skyloft in fibra di carbonio, una sorta di oasi climatizzata con spazio per due persone e tanto di finestre per godersi il panorama.

I sedili della seconda e terza fila sono stati rimossi per consentire l'integrazione dello Skyloft e l'accesso dall'interno. Per i sedili anteriori in pelle Tupelo, Jeep si è rivolta a Kiel James Patrick, famoso stilista e proprietario appassionato di Wagoneer.

Passando al motore, la Vacationeer utilizza il 3.0 sei cilindri Hurricane da oltre 510 CV.