Il Gruppo BMW e Tata Technologies, società di ingegneria e servizi digitali del Gruppo indiano, hanno annunciato in queste ore di aver firmato un accordo per formare una joint venture con l'obiettivo di dare vita a diversi nuovi centri di sviluppo software e IT in India.

Le nuove strutture sorgeranno a Pune, Bangalore e Chennai con le principali attività di ricerca e sviluppo per le auto che avranno luogo nelle prime due sedi, mentre nella terza saranno concentrate le soluzioni IT aziendali.

Dall'India per il mondo

La nuova joint venture tra il Gruppo BMW e il Gruppo Tata sfrutterà la grande esperienza maturata nel campo dell'ingegneria digitale da parte dell'azienda indiana, per contribuire all'espansione strategica globale dell'azienda tedesca.

In particolare l'obiettivo dell'accordo sarà quello di sviluppare nuovi sistemi di guida autonoma, nuovi software per quanto riguarda i sistemi di infotainment e nuovi servizi digitali.

BMW Vision Neue Klasse X (2024)

Gli ingegneri, dunque, avranno il compito di concentrarsi sulle capacità di codifica software, sullo sviluppo strategico del software per implementare nuove funzioni nelle auto del futuro e sullo studio di soluzioni per i veicoli definiti dal software (SDV), ovvero tutte quelle auto del futuro che avranno tutte le componenti elettriche gestite da un unico sistema operativo aggiornabile continuamente.

La nuova joint venture impiegherà in questa prima fase circa 100 professionisti di Tata Technologies, con l'obiettivo di crescere ulteriormente nei prossimi anni.

Christoph Grote, Senior Vice President of Software e E/E Architecture di BMW Group ha dichiarato:

“La nostra collaborazione con Tata Technologies accelererà i nostri progressi nel campo del veicolo definito dal software (SDV). Nel confronto internazionale, l'India vanta un gran numero di talenti con eccezionali competenze software, che possono contribuire alla nostra competenza software." "Sviluppare software per veicoli per il BMW Group significa lavorare con processi e strumenti di prima classe, che a loro volta danno agli ingegneri del software indiani la possibilità di modellare esperienze automobilistiche all'avanguardia e premium in campi futuri come la guida altamente automatizzata e l'intelligenza artificiale".

Nachiket Paranjpe, presidente delle vendite automobilistiche di Tata Technologies, ha commentato: