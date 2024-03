Non ci sono foto né video. Ma sappiamo per certo che la prima BMW basata sulla nuova piattaforma Neue Klasse sta già effettuando i test su strada, in condizioni estreme. Freddo glaciale? Caldo torrido? Chissà. Ci facciamo bastare quanto dichiarato da Oliver Zipse, presidente del consiglio di amministrazione del Gruppo BMW, in occasione della presentazione dei risultati finanziari e commerciali del 2023.

Se i primi muletti stanno girando per il mondo significa che la produzione non è così lontana. Esatto: stando a quanto dichiarato dal manager tedesco inizierà nella seconda metà del 2025. E si, sarà un SUV.

Ricomincio dal 3

"La produzione in serie inizierà poi nella seconda metà del 2025 nel cuore del marchio BMW ad alto volume, con un veicolo Sport Activity che viene anticipato nella BMW Vision Neue Klasse X"

ha detto Zipse, senza fare nomi ma lasciando pochi dubbi su cosa vedremo tra poco più di un anno.

La prima BMW di serie a utilizzare la piattaforma Neue Klasse sarà infatti la controparte esclusivamente elettrica della BMW X3, anticipata come detto dalla Neue Klasse X presentata in occasione della conferenza stampa. Stile di rottura ma all'insegna della tradizione - doppio rene e gomito dell'ingegnere sono al loro posto, anche se con aspetti differenti - e motorizzazione 100% elettrica.

BMW Vision Neue Klasse X BMW Vision Neue Klasse

Successivamente arriverà la versione di serie della BMW Vision Neue Klasse vista al Salone di Monaco 2023, una berlina media. Di fatto la Serie 3 di nuova generazione. Un inizio nel cuore della gamma che in futuro si espanderà anche su numerosi modelli, per un totale di 6 novità Neue Klasse da presentare tra il 2025 e il 2027.

Inizialmente la produzione avverrà nel nuovo stabilimento di Debrecen (Ungheria), al quale nel 2026 si affiancherà quello storico di Monaco di Baviera, attualmente oggetto di varie opere di rinnovamento per ospitare le nuove linee e pronto a sfornare unicamente auto elettriche a partire dal 2027.

Sempre nel 2026 verranno attivate anche le fabbriche di San Luis Potosí (Messico) e Shenyang (Cina).

La BMW Neue Klasse X vista dal vivo