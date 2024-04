Per il mese di aprile, continuano le offerte Progetto Valore Volkswagen su tutta la gamma della Casa tedesca, compreso un modello apprezzato e da poco rinnovato come la T-Cross a benzina.

Nel dettaglio, la Volkswagen T-Cross 1.0 TSI Edition Plus da 95 CV, dal costo di 26.400 euro, viene proposta a 24.476 euro, grazie a contributi da parte di Volkswagen e delle concessionarie aderenti all'iniziativa, quindi senza Ecobonus statale.

C’è da versare un anticipo di 4.600 euro, con successive 35 rate mensili da 148,99 euro (TAN 4,99%, TAEG 6,16%), e spese di incasso di 3,25 euro per rata.

La maxi rata finale, che è anche Valore Futuro Garantito, è di 17.872,53 euro: il limite chilometrico è di 30.000 km, con un costo aggiuntivo di 0,07 euro per ogni km eccedente, da pagare in caso di sostituzione o restituzione.

Come servizio aggiuntivo è inclusa nell’esempio l'estensione di garanzia Extra Time per 2 anni o fino a 80.000 km, ma ci sono altre possibilità, compresi i servizi di manutenzione prepagata We Care Essential ed Additional, offerti con uno sconto fino al 50%. L'offerta è limitata ai clienti privati e non richiede un’auto da rottamare.

Vantaggi

Nell’offerta che Volkswagen propone per un modello richiesto come la T-Cross restying, non viene richiesto un usato in permuta o da rottamare, e la Casa offre uno sconto di quasi 2.000 euro, con rate mensili che superano di pochissimo i 150 euro mese includendo i costi di incasso. Positiva la disponibilità di 4 anni di garanzia, uno in più rispetto alla durata della rateazione mensile.

Svantaggi

Non trattandosi di una vettura a basse emssioni, come ibride plug-in o elettriche, al momento non è disponibile l’ecobonus statale, e questo incide sullo sconto iniziale.

In sintesi