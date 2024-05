In Cina, come sappiamo bene, le versioni a passo lungo piacciono. L'ultimo esempio in tal senso debutta al Salone di Pechino 2024 e si tratta dell'Audi Q6L e-tron.

Basata sulla Premium Platform Electric (PPE), sviluppata insieme a Porsche, sarà prodotta in un nuovo stabilimento a Changchun, in Cina. Non arriverà in Italia, ma è molto interessante conoscerla.

Più lunga, ma non solo

Come detto, la principale caratteristica di questa nuova versione del SUV tedesco è il passo allungato di ben 105 millimetri (10,5 cm), un valore che ha permesso ai progettisti di portare la lunghezza totale dell'auto fino a 4,88 metri e ricavare sia più spazio per le gambe di chi siede dietro, ma anche più spazio per poter alloggiare una batteria più grande e capiente.

Audi Q6L e-tron (2024)

E proprio quest'ultima è la seconda grande novità della Q6L e-tron, ovvero un nuovo accumulatore agli ioni di litio da 107 kWh di capacità (7 kWh in più rispetto alle versioni standard) che, secondo il ciclo di omologazione cinese CLTC, dovrebbe permettere al SUV di Ingolstadt di percorrere fino a circa 700 km con una sola ricarica (un valore che nel ciclo WLTP potrebbe scendere un po').

Grazie alla piattaforma a 800 volt e alla ricarica in corrente continua da 270 kW, dovrebbero essere possibili soste di ricarica di circa 25 minuti per passare dal 10 all'80%, con un'autonomia di 260 km che dovrebbe essere possibile raggiungere in soli dieci minuti, presso una stazione di ricarica adeguata.

Audi Q6L e-tron (2024)

Esterni dedicati e ADAS completi

Per distinguere la versione allungata dalla versione standard, i designer tedeschi hanno dotato la Q6L cinese di nuovi loghi illuminati, di un paraurti anteriore ridisegnato, di nuove maniglie delle portiere integrate e di cerchi in lega specifici da 21 pollici, più aerodinamici. In fase d'ordine, inoltre, saranno disponibili colori esclusivi, come il "Lilac Grey" presente sull'esemplare esposto al Salone.

Audi SQ6 E-Tron, gli interni

Per quanto riguarda agli interni, invece, l'infotainment e i sistemi di assistenza alla guida sulla versione definitiva saranno adattati al mercato cinese, in particolare con l'integrazione della guida autonoma Pro, un nuovo sistema basato su sensori lidar e radar e sulla tecnologie V2X e progettato per fornire un supporto maggiore rispetto a tutti i precedenti ADAS Audi. La base è l'architettura elettronica E3 1.2 di nuova concezione.

Per saperne di più di tutte queste novità che probabilmente vedremo presto anche sulle auto dedicate al mercato europeo non resta che attendere.