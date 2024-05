Una BMW XM unica al mondo ha debuttato in Costa Azzurra. Si chiama Mystique Allure e ha sfilato sul red carpet del Festival di Cannes rivestita in blu oltremarino, il colore preferito della top model Naomi Campbell, che l'ha realizzata in collaborazione con la casa bavarese.

Il morbido tessuto è stato utilizzato generosamente anche negli interni e c'è stato anche un largo uso di paillettes.

Una morbida carrozzeria

La collaborazione tra BMW e la Campbell dura da anni. La modella è stata protagonista della campagna BMW XM 2023 “Dare to be You” e questa BMW XM su misura è la sua rivisitazione dei materiali di alta moda.

"Assistere alla visione di BMW per la BMW XM Mystique Allure prendere vita è stato davvero incredibile", ha detto Naomi Campbell. "Mi sento profondamente onorata di aver ispirato la loro prima sfilata di alta moda, che rappresenta un capolavoro unico sotto ogni aspetto".

"La presentazione della BMW XM Mystique Allure al Festival di Cannes 2024 segna la visione di BMW nel lusso contemporaneo e progressista - ha commentato Stefan Ponikva, Vice President BMW Brand Experiences -. Ispirata alla leggendaria top model Naomi Campbell, questa è la prima BMW in assoluto realizzata su misura con materiali di alta moda".

Altre BMW da ricordare

Non è la prima volta che BMW utilizza il tessuto sulla carrozzeria di un'auto. Il modello Gina Light Visionary del 2008 era ricoperto da un robusto tessuto che ricopriva una struttura metallica. La vettura sportiva a due posti dell'era Bangle era basata sulla Z8 e aveva una superficie in tessuto flessibile. Aveva porte a farfalla e uno spoiler posteriore che poteva cambiare dimensioni. Attuatori idraulici ed elettrici collegati alla struttura in filo di alluminio sotto la pelle permettevano alla Gina di cambiare forma.

Nel 2019, BMW ha introdotto una X6 super-scura con il rivestimento Vantablack VBx2, in grado di assorbire oltre il 99% della luce. Successivamente, nel 2022, l'iX Flow ha ricevuto la tecnologia e-ink con milioni di microcapsule spesse come un capello umano che potevano visualizzare le sfumature di grigio. Un anno dopo, il concept i Vision Dee ha rappresentato un ulteriore sviluppo dell'E Ink con 32 colori selezionabili su 240 segmenti della carrozzeria del veicolo.