La 81ª edizione degli Internazionali d’Italia di Tennis di Roma si apre con la presentazione nazionale della nuova BMW Serie 5 Touring presso il complesso sportivo del Foro Italico.

BMW Italia è partner dell'evento già dal 2020, con una collaborazione formalizzata con la Federazione Italiana Tennis. Il Presidente e Amministratore Delegato di BMW Italia, Massimiliano Di Silvestre, ci ha tenuto a ribadire l'importanza dello sport come canale per comunicare i valori che sono tipici di BMW come la circolarità, l'innovazione e la sostenibilità. E il divertimento, ovviamente.

Sportività, non solo al volante

L'accordo di partnership tra BMW Italia e la Federazione Italiana Tennis non si limita agli eventi di rilievo ma include anche l'attività di base della federazione. BMW Italia è diventata Official Car della FIT, garantendo la mobilità di giocatori, tecnici e staff con una flotta di oltre 100 vetture durante il torneo.

Marco Martinasso, Direttore generale FIT, e Massimiliano Di Silvestre, AD BMW Italia

Solo una delle tante iniziative che BMW ha intrapreso in questa direzione, tra le quali ci piace ricordare quella che prende il nome di SciAbile.

Alla serata inaugurale hanno preso parte diverse personalità dello sport, della politica, come Alessandro Onorato, assessore al Turismo, Grandi Eventi e Sport al Comune di Roma, e del mondo dello spettacolo, a cominciare da Matilde Gioli e Beppe Fiorello, ambassador di BMW Roma, e ancora Pierfrancesco Favino, Anna Falchi, Jimmy Ghione e Eleonora Daniele.

Massimiliano Di Silvestre, AD BMW Italia, Pierfrancesco Favino e Giuseppe Fiorello

BMW Serie 5 Touring, statuaria tra le statue

E il contesto classico del Foro Italico, con le sue grandi statue di marmo, si presta benissimo a ospitare un'auto muscolare come la nuova BMW Serie 5 Touring.

La presentazione della BMW i5 Touring

Tra le novità principali della sesta generazione, la disponibilità, per la prima volta, una versione completamente elettrica, che prende il nome i5 Touring e che sarà esposta al Foro Italico durante tutta la durata del torneo Master 1000.

La presentazione della BMW i5 Touring

La gamma comprende però anche motorizzazioni benzina, diesel, anche mild-hybrid, e ibridi plug-in. Non solo: più avanti arriva anche la M5, sia berlina che familiare.