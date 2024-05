L'arrivo delle auto cinesi in Europa è una realtà. Con o senza dazi, queste auto si faranno strada sulle strade europee per diversi motivi. Sono competitive, attraenti e hanno il chiaro obiettivo di sedurre gli automobilisti al di fuori della Cina. Inoltre, il forte sostegno del governo centrale consente loro di proporre più spesso prodotti freschi. Ma non tutto è perfetto per questi marchi.

L'immagine della Cina e dei suoi prodotti è ancora un problema in Europa e soprattutto negli Stati Uniti. Dopo aver prodotto per molti anni copie di bassa qualità dei prodotti occidentali, i produttori cinesi stanno ora cercando di accaparrarsi una fetta dei mercati occidentali con prodotti di alta qualità. Tuttavia, molti consumatori sono ancora riluttanti perché associano la Cina alla bassa qualità.

I marchi provenienti dalla Cina sono così tanti che è impossibile fare un bilancio complessivo. Tuttavia, ci sono chiari protagonisti che hanno chiare intenzioni all'estero. La domanda è come procederanno con i loro piani di espansione globale. Mentre alcuni puntano sul proprio know-how per esportare le loro auto (BYD è uno di questi), altri nascondono la loro vera identità creando nuovi marchi esclusivamente per i mercati occidentali.

Una di queste è DR Automobiles e i suoi sottomarchi EVO, Tiger, ICH-X e Sportequipe. I loro prodotti non sono diversi dai modelli di Chery, BAIC e JAC. Tuttavia, per la maggior parte del pubblico si tratta di auto italiane o comunque non cinesi. L'operazione di rebadge consente a questi marchi cinesi di evitare problemi di percezione negativa e di guadagnare più facilmente terreno in mercati come l'Italia e la Spagna. Nel 2023, i marchi di DR Automobiles hanno immatricolato più di 34.000 unità, principalmente in Italia e Spagna.

Nel 2023 DR Automobiles era il secondo produttore cinese in Europa, dietro solo a MG. Quest'ultimo è un altro esempio di come la Cina si nasconda utilizzando un marchio occidentale. Sebbene sia nato come marchio britannico 100 anni fa, MG è stato acquisito dalla cinese SAIC nel 2007 e da allora è stato interamente progettato, prodotto e pianificato in Cina.

Tuttavia, MG sfrutta il suo passato britannico per attrarre clienti in tutto il mondo. L'anno scorso, questo marchio ha venduto 840.000 nuovi veicoli a livello globale, di cui 248.000 unità sono state immatricolate in Europa. È di gran lunga il marchio cinese più venduto nella regione e rappresenta circa il 70% di tutte le auto cinesi vendute in Europa. Avrebbe avuto tanto successo se avesse avuto un nome cinese? In realtà, MG è estremamente impopolare in Cina, fondamentalmente perché è considerato un marchio straniero.

Ci sono altri esempi

Recentemente, la Cirelli Motor Company ha iniziato a vendere auto in Italia ribattezzando veicoli Dongfeng, BAIC, Seres e FAW. Nel primo trimestre di quest'anno sono state immatricolate 25 unità in Italia.

EMC, che sta per Eurasia Motor Company, offre due SUV di Geely e Chery e un'utilitaria di Yudo. Poi c'è Elaris, che ribattezza prodotti di Hycan, AION e Skywell.

Infine, case automobilistiche come Chery hanno appena creato i propri marchi per i mercati esteri. Jaecoo e Omoda sono due di questi e il loro unico obiettivo è vendere i prodotti Chery all'estero senza essere riconosciuti come marchi cinesi. Omoda, ad esempio, ha registrato 330 unità del suo primo SUV in Europa fino a marzo. Lynk & Co è un altro marchio dal nome inglese che mira ad accaparrarsi una fetta di mercato. Questa strategia funzionerà?

Top 20 brand cinesi

Europa Q1 2024 MG 58.524 BYD 7.602 DR Automobiles 5.922 Lynk & Co 1.711 GWM 1.121 Xpeng 1.036 Zeekr 466 Nio 401 Maxus 338 Omoda 330 EMC 313 Sportequipe 301 DFSK 282 Ayways 192 Beijing 165 Leapmotor 152 Hongqi 112 Geely 93 Jac 88 Forthing 66

L'autore dell'articolo, Felipe Munoz, è Automotive Industry Specialist di JATO Dynamics.