Al Concorso d'Eleganza Villa d'Este non può mancare un omaggio a Marcello Gandini. L'eredità del designer scomparso all'età di 85 anni lo scorso marzo continua a vivere nelle sue creazioni, col Grand Hotel Villa d'Este che ospita alcuni dei concept e dei modelli più importanti firmati da Gandini.

Tra questi c'è la Citroen GS Camargue della Collezione ASI Bertone, presente nel Parco di Villa Erba sabato 25 e domenica 26 maggio.

Il progetto della Camargue

La Citroen Camargue viene presentata per la prima volta nello stand Bertone al Salone di Ginevra del 1972, riscuotendo grande successo tra il pubblico e la stampa.

Basata sulla compatta e innovativa Citroën GS del 1970, la coupé di Bertone, disegnata da Marcello Gandini con l’aiuto di Marc Deschamps, conserva le proporzioni della berlina, caratterizzate da sbalzi anteriori e posteriori distintivi. In particolare, quello anteriore molto più pronunciato per conferire maggiore dinamicità.

Citroën GS Camargue concept (1972)

Più bassa e larga della GS, la Camargue presenta una linea a cuneo tipica dello “stile Gandini”, in contrasto con una coda tronca e da un padiglione ampio e panoramico con finestrini ambrati, che si abbinano al color champagne metallizzato della carrozzeria. Purtroppo, la Camargue non entra mai in produzione a causa della crisi economica che colpisce Citroen in quegli anni, a cui segue la fusione con Peugeot nel 1974.

Il Concorso

Anche l'edizione 2024 del Concorso d’Eleganza Villa d’Este si svolge in due location a Cernobbio, sulle sponde del Lago di Como. Sabato 25 maggio, il parco dell'Hotel Villa d’Este ospita l’esposizione di tutte le auto in concorso, l’ispezione della giuria, le votazioni, la passerella per i vari modelli e l’assegnazione della Coppa d’Oro e dei premi speciali.

Contemporaneamente, a Villa Erba si tiene il meeting “Amici & Automobili”, con l’esposizione di auto storiche di club e appassionati.

Domenica 26 maggio, l’evento si sposta interamente a Villa Erba. Qui, tutte le auto del Concorso vengono esposte nel parco fino alla sfilata conclusiva, durante la quale vengono assegnati il Design Award, i premi di classe e le menzioni d’onore.