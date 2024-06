Neanche il tempo di prendere confidenza con la nuova Jeep elettrica che la Casa americana ha già presentato un concept da fuoristrada. La Wagoneer S Trailhawk Concept porta all'estremo le forme e le prestazioni nell'off-road del SUV statunitense a batteria.

Un'anticipazione di quello che potrebbe diventare presto un modello di serie, con Jeep che si è detta pronta a trasformare il prototipo in realtà.

Pronta a tutto

Il concept condivide le sue basi con la "normale" Wagoneer S. In particolare, anche la Trailhawk è sviluppata sulla piattaforma STLA Large, anche se Jeep non ha rivelato i dati esatti su batterie e motori.

E' vero anche che il marchio si è limitato a sottolineare che il concept ha "le stesse capacità del modello presentato alcuni giorni fa", il quale è alimentato da una batteria da 100,5 kWh e da un doppio motore elettrico da 600 CV.

Jeep Wagoneer S Trailhawk Concept, il posteriore Jeep Wagoneer S Trailhawk Concept, un dettaglio degli pneumatici

La Trailhwak di contraddistingue per l'assetto rialzato di 5 cm e per gli pneumatici da fuoristrada da 31,5". Rivisti anche i paraurti e le protezioni per la carrozzeria, con l'obiettivo di migliorare ulteriormente gli angoli d'attacco e d'uscita del fuoristrada.

Non mancano anche degli speciali rivestimenti antigraffio sulle parti più "sensibili" della vettura, per evitare danni quando ci si avventura fuori dall'asfalto.

Oltre alle modalità di guida Auto, Sand, Snow, Eco e Sport, il concept Trailhawk dispone di una modalità Rock, specifica per la guida a bassa velocità sui terreni rocciosi. A completare la dotazione, c'è il differenziale posteriore bloccabile elettricamente, per aumentare la trazione sui fondi particolarmente impegnativi.

Interni aggiornati

A bordo del concept Jeep troviamo un nuovo volante dalla forma squadrata. Nella console centrale, dietro il selettore del cambio, si trova un pannello di interruttori di colore rosso per i pulsanti delle modalità di guida e del bloccaggio del differenziale.

Jeep Wagoneer S Trailhawk Concept, la plancia e il volante

Ancora non sappiamo se e quando questa versione entrerà a far parte della gamma della Wagoneer S, con quest'ultima che sarà venduta in Europa da inizio 2025.