Quanto manca alla presentazione della nuova BMW Serie 1? Una data precisa non è ancora stata comunicata, un post sulla pagina Instagram della Casa ci dice però che il restyling della compatta "arriverà presto".

Per l'occasione è stata pubblicata anche la prima foto della nuova BMW Serie 1, vista di lato e avvolta dall'ombra. Non ci sono quindi dettagli particolari che emergono, ma qualcosa già sappiamo.

BMW Serie 1, come cambierà

Solitamente i restyling in quel di Monaco - ma non solo - non portano grandi stravolgimenti estetici e la nuova BMW Serie 1 dovrebbe seguire la tradizione, con piccoli ritocchi di stile probabilmente concentrati a livello di gruppi ottici, e firma luminosa e mascherina, con il doppio rene ad assumere una nuova forma. Tutti dettagli che abbiamo riassunto nel nostro render esclusivo della Serie 1 2024.

Gli interni dovrebbero riprendere quanto visto sulla nuova X2: selettore del cambio automatico rimpicciolito, nuovi monitor per strumentazione digitale e infotainment e altro ancora.

BMW X2 2024, gli interni Nuova BMW Serie 1, le foto spia degli interni

Per quanto riguarda la gamma motori potrebbe ancora una volta seguire l'esempio della X2. Dovremmo quindi trovare il diesel non elettrificato da 150 CV, quello mild hybrid da 163 C, il benzina da 170 CV con modulo elettrificato a 48 CV e la top di gamma M35i mossa dal 2.0 4 cilindri da 300 CV e trazione integrale. Anche se c'è chi dice che la potenza potrebbe salire a 320 CV.

Ci sarà poi anche una nuova BMW 1M? Molti fan stanno sognando, vista anche la pubblicazione del teaser sul profilo Instagram della divisione BMWM. Si tratta però della stessa identica foto del profilo principale. C'è da dire che una concorrente diretta di Audi RS3 e Mercedes A45 AMG farebbe la gioia degli appassionati.

Non ci resta che attendere la presentazione ufficiale della nuova BMW Serie 1.