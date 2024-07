La parola "Ibiza" fa pensare innanzitutto al mare e al divertimento, in pratica alla famosa isola spagnola, ma questo nome è anche quello di uno dei modelli più popolari di Seat: un'auto rivolta ad un pubblico giovane che è stata lanciata nel 1984.

La Seat Ibiza ha anche dato il via al processo di internazionalizzazione del marchio che, negli anni '80, stava salutando il periodo di collaborazione con Fiat e si preparava a fare il salto all'interno del Gruppo Volkswagen.

Un modello importante che è stato pure il primo a portare la scritta CUPRA sulla carrozzeria, per celebrare i trionfi mondiali della Ibiza Kit Car nel Campionato del Mondo Rally, e che ha rappresentato la prima macchina dell'attuale Re di Spagna.

La Ibiza, che oggi condivide la ribalta del segmento B con il SUV Arona, ha venduto in cinque generazioni più di sei milioni di esemplari, prodotti tra lo stabilimento di Zona Franca a Barcellona (prima generazione) e quello di Martorell (le altre quattro).

Seat Ibiza 1 (1984-1993)

Per la prima Ibiza Seat si rivolge a partner tecnici di prim'ordine: l'italiano Giorgetto Giugiaro prende le redini del design, Karmann si occupa della carrozzeria e Porsche dei motori, lasciando l'ormai famosa scritta "System Porsche" ben visibile sul vano motore.

Nata il 27 aprile 1984, la prima generazione di Ibiza assemblata in Zona Franca (1.342.001 unità prodotte) è lunga 3,64 metri e utilizza la piattaforma Ronda. Infatti, debutta con una carrozzeria a tre porte e riceve la carrozzeria a cinque porte solo nel 1986. Dal punto di vista meccanico, offre motori con potenze comprese tra i 44 e i 100 CV; c'è anche una variante diesel da 55 CV. L'opzione più potente, la Ibiza SXI, arriva nel 1988.

La SEAT Ibiza 1 lascia lo stabilimento di Zona Franca a Barcellona

Il primo restyling avviene nel 1991. La cosiddetta New Style riceve la variante sportiva Sport Line con motore 1.7 da 110 CV. L'anno successivo la Ibiza diventa ancora più popolare diventando l'auto ufficiale dei Giochi Olimpici di Barcellona, per i quali viene creata anche la versione speciale Ibiza Olympic.

SEAT Ibiza di prima generazione, lungo la costa di Barcellona

Il curioso volante dei modelli della prima serie Motore 1.5 Sistema Porsche a benzina

Seat Ibiza 2 (1993-2002)

La seconda generazione della Ibiza (1.522.607 unità) è una rivoluzione: viene concepita nell'ambito del Gruppo Volkswagen (come nel caso della prima Toledo del 1991) e inaugura la linea di Martorell. Inoltre il suo design, pur ripetendo lo stile di Giugiaro, cambia, adottando linee molto più aerodinamiche ed elaborate.

Disponibile nelle carrozzerie a tre e cinque porte (anche con la Córdoba), offre un'ampia gamma di motori a benzina, diesel e turbodiesel (il 1.9 TDI da 90 CV è seguito nel 1996 da un altro best-seller, il 1.9 TDI da 110 CV).

Il lato più sportivo è rappresentato dalla Ibiza GTI, la prima con il motore 1.8i 16V da 130 CV, e poi dalla Ibiza CUPRA (o Cup Racing), lanciata nel 1996 con un motore 2.0 da 150 CV per celebrare i successi del marchio nelle corse (nel 1996, 1997 e 1998, la Ibiza Kit Car vince la Coppa del Mondo Rally FIA 2 litri).

SEAT Ibiza di prima e seconda generazione nel Delta dell'Ebro

Nel 1999, la Ibiza riceve un importante restyling (noto come GP99), che molti considerano addirittura una nuova generazione per il radicale cambiamento di design dentro e fuori. Poi, nel 2000, debuttano una nuova e potente Ibiza CUPRA, con motore 1.8 Turbo da 156 CV, e l'esclusiva CUPRA R, con motore 1.8 20V Turbo da 180 CV (solo 200 esemplari).

SEAT Ibiza GTi 16V seconda generazione

SEAT Ibiza seconda generazione, interni (con airbag) SEAT Ibiza GTi, motore 16V

Seat Ibiza 3 (2002-2008)

Cambio di secolo, cambio di generazione e di designer. Per la terza Ibiza (1.220.641 unità), Seat si affida alla matita di un punto di riferimento dell'epoca: Walter de Silva, che dà alla vettura una personalità completamente nuova, di cui beneficia anche la Córdoba, l'opzione berlina.

Nel 2004 arrivano anche l'"Agile Chassis" e le versioni FR (o Formula Racing), mentre i motori diesel continuano a guadagnare peso, soprattutto con il 1.9 TDI da 130 CV.

SEAT Ibiza di seconda e terza generazione, accanto al camion SEAT Históricos

Con il restyling del 2006 arriva la versione ECOMOTIVE, a basso consumo di carburante, con un motore 1.4 TDI da 80 CV ed emissioni di CO2 di 99 g/km. Parallelamente alla scelta ecologica, le versioni CUPRA acquistano importanza grazie al motore 1.8 20V Turbo da 180 CV e alla Ibiza CUPRA TDI con motore 1.9 turbodiesel da 160 CV.

La SEAT Ibiza di terza generazione sui Pirenei

SEAT Ibiza di terza generazione, interni SEAT Ibiza terza generazione, motore 1.6

SEAT Ibiza 4 (2008-2017)

In concomitanza con l'arrivo di un periodo economico complesso per i mercati europei, la Ibiza di quarta generazione (1.481.075 unità) viene ridisegnata nuovamente. Stavolta la matita è di Luc Donckerwolke, che migliora il linguaggio stilistico "Arrow Design" e differenzia chiaramente le versioni a tre porte (SC o SportCoupé) e a cinque porte.

I cambiamenti si concretizzano anche nella prima versione familiare della storia del modello, la Ibiza ST (che sostituisce la Córdoba Vario ed è simile alla Skoda Fabia Combi dell'epoca), più pratica e con un bagagliaio di 430 litri. Una quarta generazione in cui, tra l'altro, la Córdoba non esisteva più.

SEAT Ibiza quarta e quinta generazione

E' una generazione ricca di progressi, con l'inserimento del controllo di stabilità ESP di serie su tutta la gamma, l'assegnazione di cinque stelle Euro NCAP e il sistema di disconnessione selettiva dei cilindri ACT.

Anche stavolta la gamma motori è molto varia, con opzioni a benzina, GPL e diesel, con potenze che vanno da 70 CV a 192 CV (Ibiza CUPRA).

SEAT Ibiza SC quarta generazione

SEAT Ibiza quarta generazione, interni SEAT Ibiza quarta generazione, motore 1.6

Seat Ibiza 5 (2017-oggi)

La Seat Ibiza di quinta generazione (oltre 600.000 unità prodotte finora) è firmata da Alejandro Mesonero-Romanos, attuale responsabile del design dell'Alfa Romeo. La piattaforma è la MQB-A0 del Gruppo Volkswagen, che le permette di offrire motori turbo benzina, diesel e CNG (gas naturale compresso), tutti Euro 6 e con potenze comprese tra i 75 e i 150 CV. La variante familiare ST esce di scena per dare spazio alla nuova Arona e si perde anche il carattere sportivo della CUPRA.

Arrivano però tanti aiuti alla guida, simili a quelli delle Leon e Ateca: frenata automatica d'emergenza, assistente agli ingorghi, cruise control, sistema di infotainment con Apple CarPlay e Android Auto... e molto altro.

Dopo il primo restyling del 2021, la Ibiza sarà nuovamente aggiornata nel 2025, come la Arona, per continuare ad essere competitiva. Sono attesi motori più efficienti, ma i dettagli non sono ancora stati resi noti.

La quinta generazione di SEAT Ibiza Anniversary Edition entra nello stabilimento di Martorell