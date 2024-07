Un domani, forse, per pagare i pedaggi autostradali non ci sarà bisogno di avere a bordo uno scatolotto come quelli di Telepass, UnipolMove e MooneyGo. Basterà registrarsi a un portale, inserire il proprio numero di targa, quello del conto corrente e il gioco sarà fatto.

Una tecnologia in fase di sperimentazione sulla tangenziale di Napoli con il servizio TargaGo, del quale ha parlato il ministro Matteo Salvini durante un question time alla Camera.

Solo sperimentale

Il titolare del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha sottolineato come

Si tratta di una sperimentazione di cui dobbiamo valutare le certificazioni e dobbiamo testare l'efficacia e la sostenibilità. Solo all'esito della sperimentazione potremmo valutare se il nuovo sistema di esazione, che rimane complementare a quelli già esistenti, potrà essere integrato al regime del servizio autostradale oppure no

Il sistema TargaGo quindi per ora non verrà esteso ad altre tratte autostradali e se al termine del periodo di sperimentazione i risultati dovessero essere positivi non sostituirà Telepass, UnipolMove e MooneyGo, ma li affiancherà.

Esattamente come succede sulla Pedemontana (autostrada A36), dove da anni è attivo il sistema di Free Flow - differente rispetto al Video Tolling attivo sulla tangenziale di Napoli - ad affiancare le classiche modalità di telepedaggio.

Come funziona TargaGo

Il sistema TargaGo sfrutta telecamere di ultima generazione in grado di leggere con estrema precisione le targhe delle auto che attraversano un determinato tratto stradale, passando sotto portali appositi. Per utilizzarlo è necessario registrarsi sul sito web dedicato o sulla app, inserendo targa del veicolo e conto corrente dal quale prelevare i soldi del pedaggio.

A differenza dei vari Telepass, UnipolMove e MooneyGo TargaGo non ha costi aggiuntivi.