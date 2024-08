La Nissan GT-R ha salutato l’Europa già da un po’ di tempo. “Godzilla” ha lasciato il Vecchio Continente dal 2022 a causa delle normative più recenti in termini rumorosità degli scarichi, mentre in tanti altri mercati del mondo (come quello domestico in Giappone) continua a essere venduta e costantemente aggiornata.

Nissan, però, guarda anche alla futura generazione, che con ogni probabilità tornerà in Europa anche grazie alla forte spinta dell’elettrificazione.

Una scelta obbligata

Nel corso di un’intervista rilasciata ad Autocar, Ivan Espinosa (capo della strategia di prodotto globale del brand) ha ammesso che le future sportive del marchio saranno sempre più elettrificate. Una transizione quasi obbligata dalle normative europee, che di fatto rendono poco conveniente vendere in Europa modelli come la GT-R.

Nissan Hyper Force concept

A questo punto non resta che capire se la futura sportiva nipponica monterà un powertrain ibrido plug-in o esclusivamente elettrico. Stando alle dichiarazioni più recenti dei vertici di Nissan, la Casa sembra più propensa a una versione 100% a batteria, le cui forme potrebbero essere già state anticipate.

Verso la prima GT-R elettrica

La “madre” della futura GT-R potrebbe essere il concept Hyper Force, mostrato al Japan Mobility Show a ottobre 2023. Un prototipo dalle linee esageratamente futuristiche, ma che potrebbe essere usato come base del modello di serie, che potrebbe arrivare entro il 2030.

Nissan GT-R Skyline Edition

La concept è equipaggiata con due motori sistemati sull’asse anteriore e posteriore, per una potenza complessiva di 1.341 CV. Un valore da prendere con le dovute pinze nel caso del modello di serie, il quale però potrebbe essere dotato di batterie allo stato solido.

Questi accumulatori di nuova generazione esordiranno nella gamma Nissan nel 2028 e avranno una densità energetica doppia e una velocità di ricarica tripla rispetto alle batterie attuali. Una soluzione che potrebbe trovare spazio anche sulla GT-R più estrema di sempre