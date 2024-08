Se Marty McFly di “Ritorno al Futuro” vivesse realmente nella nostra epoca, quale auto guiderebbe? A questa domanda ha provato a rispondere Electrogenic, un’azienda inglese specializzata nei retrofit elettrici.

All’evento Salon Privé che si terrà dal 28 al 31 agosto verrà presentata una DeLorean DMC-12 molto speciale ed equipaggiata con un motore tutto nuovo. E no, non basta mettere uova e bucce di banana per farlo andare.

Come ti trasformo un mito

Al posto del V6 di origine Renault da 130 CV (riconosciuto da tanti appassionati come il punto debole della vettura), c’è ora un’unità elettrica da 220 CV, che scarica tutta la sua potenza sulle ruote posteriori.

Questo è collegato a una batteria da 43 kWh, coi relativi moduli che sono situati tra il cofano anteriore e sopra al motore elettrico nella zona posteriore della vettura. Grazie a questo nuovo powertrain, la DeLorean DMC-12 è più viva che mai, con uno scatto 0-100 km/h in meno di 5 secondi (contro i 10 secondi della versione originale) e un’autonomia di circa 250 km.

Electrogenic DeLorean DMC-12 Electrogenic

Ma le novità della DeLorean non sono finite qui, con Electrogenic che ha pensato a una serie di altre migliorie.

È come un’elettrica moderna

Oltre al motore elettrico e alla batteria, l’auto è equipaggiata con la frenata rigenerativa e diverse modalità di guida che spaziano dalla “Eco” fino alla “Sport”. A bordo della DeLorean si trova anche una dotazione moderna, con tanto di touchscreen compatibile con AppleCarPlay e un quadro strumenti digitale che mostra la modalità di guida selezionata e tutte le informazioni sulla batteria e la ricarica.

La climatizzazione è stata ottimizzata e l’auto è dotata della funzionalità Vehicle-To-Load, che permette di ricaricare dispositivi esterni come attrezzature da lavoro o anche un’altra vettura. Il prezzo del kit di conversione non è stato specificato e verrà probabilmente annunciato nel corso dell’evento di fine agosto.